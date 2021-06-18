На Оскольском водохранилище вблизи села Сеньково Купянского района Харьковской области 17 июня поймали браконьера,

Как сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле около 5:00 инспекторы выявили мужчину, который рыбачил запрещенными орудиями с лодки.



Всего у него изъяли более 5 килограммов рыбы. Нанесенные рыбному хозяйству убытки составляют 14 042 грн.



На нарушителя составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова, рыбу и лодку изъяли.