На утро 18 июня, в больницы в связи с отравлением обратились 54 человека - 38 взрослых и 16 детей. Состояние пациентов - средней тяжести.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на комментарий от городских властей.



Напоминаем, два ресторана на улице Квитки-Основьяненко, где по предварительным данным отравились посетители, закрыли для проверки Госпродпотребслужбой. Как сообщили "Суспільному" городские власти пострадавшие накануне ели суши в ресторанах "Мафия" и "Якитория".



Ранее сообщалось, что почувствовали себя плохо 34 человека, и в больницах в состоянии средней тяжести находилось 25 из них.