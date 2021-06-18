При размещении депозита в банке вкладчик передает финучреждению свои персональные данные, однако важно понимать, каковы порядок доступа к таким данным, а также особенности их защиты и обработки.

К персональным данным относятся сведения для идентификации физического лица, в том числе: фамилия, имя, отчество, адрес, телефоны, паспортные данные, дата и место рождения, место жительства и пребывания, информация о национальности, образовании, семейном положении, материальное положение и т. д.,говорится в разъяснении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.Персональные данные вкладчика относятся к категории информации с ограниченным доступом, то есть доступ к ним определяется законодательством, а получить его может только ограниченный круг лиц.Согласно статье 60 закона "О банках и банковской деятельности", информация относительно деятельности и финансового состояния клиента (в том числе вкладчика), ставшая известной банку, относится к банковской тайне. В частности, это сведения о банковских счетах клиента, операции, проведенные в его пользу или по его поручению, информация о финансово-экономическом состоянии клиента и тому подобное. Закон также предусматривает, что банк обязан хранить банковскую тайну.Персональные данные вкладчика аккумулируются в соответствующей базе банка, подлежат государственной регистрации путем внесения соответствующей записи в Государственный реестр баз персональных данных.Основанием возникновения у банка права на обработку персональных данных является соответствующее согласие вкладчика в форме заявления (в бумажном или электронном виде), подписанного им при заключении договора.Также такое согласие может предоставляться путем включения соответствующего пункта в договор (в том числе в анкету, опросный лист и т.д.).Законы "О банках и банковской деятельности", "Об информации", "О защите персональных данных" предусматривают, что каждый банк обеспечивает не только обработку, но и защиту персональных данных клиентов от случайной потери или уничтожения, а также от незаконного распространения или доступа к ним.Порядок защиты и правила обращения с такой информацией определяется банком самостоятельно (в соответствии с требованиями законодательства и внутренних нормативных документов банка). Право доступа к персональным данным и право на их обработку предоставляется только уполномоченным сотрудникам банка после подписания ими обязательства о неразглашении информации.Порядок доступа других лиц к персональным данным определяется условиями письменного согласия вкладчика, которая предоставляется банку.Подробную информацию о защите персональных данных можно найти на сайте омбудсмена по правам человека по ссылке: ombudsman.gov.ua/ua/page/zpd