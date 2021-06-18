На следующей неделе в Украине представят обновленное постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, которое предусматривает дифференцированные тарифы для населения.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 18 июня, сообщил глава ведомства Герман Галущенко.- Мы хотим увидеть стабильность тех тарифов на электроэнергию и сделать дифференцированный подход, который даст возможность обеспечить социально уязвимую прослойку населения, - сказал он.По словам министра, эта стабильность даст возможность для бытовых потребителей запланировать и принять меры по энергосбережению.Напомним, во время назначения на пост главы Минэнерго Галущенко заявил о возможности снизить тарифы на электроэнергию и газ.До июля в Украине действует тариф на электроэнергию 1,68 грн за кВт/ч.