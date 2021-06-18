В Слобожанской таможне с начала года оформлено более 60 тысяч таможенных деклараций – на 14% больше, чем за такой же период прошлого года.

В январе-мае 2021 года в Слобожанской таможне Гостаможслужбы осуществлено оформление 62 205 таможенных деклараций. По сравнению с 2020 годом произошел рост количества оформленных деклараций на 14%. В частности, в мае оформлено 12 609 таможенных деклараций (+ 32%), сообщает пресс-служба таможни.В режиме экспорта в течение пяти месяцев 2021 года оформлено 28 115 деклараций (увеличение на 18%). В мае было подано 5 673 декларации (рост на 28%).В режиме импорта в течение пяти месяцев 2021 года было осуществлено оформление 33 256 деклараций (увеличение на 11%). В мае было подано 6 785 деклараций (увеличение на 35%).Кроме того, с начала 2021 года, в режиме транзита оформлено 834 декларации. В мае - 151 декларация.Используя современные IТ-технологии, инспекторы Слобожанской таможни Гостаможслужбы эффективно оформляли товары, о чем свидетельствует среднее время таможенного оформления в мае 2021 года.Так, импортную декларацию таможенники оформляли в среднем за 2 часа 34 минуты; экспортную – за 1 час 17 минут; транзитную – за 26 минут.