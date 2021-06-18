Вчера, 17 июня, десятки человек - родители детей и учителя - вышли на акцию протеста в с. Кунье Изюмского района.

Как пишет "Суспільне", в Куньевском учебно-воспитательном комплексе планируют закрыть классы.Заведение работает более 35 лет, учебный год школа завершила с 45 учениками, тут работают 14 педагогов, пришедших под сельсовет с родителями.По словам председателя Куньевского сельсовета Нерсеса Нерсисяна, в местной школе из-за недобора старшеклассников предлагают изменить профиль - оставить дошкольное и начальное образование.Также есть вопросы и по другой школе, расположенной в семи километрах от с. Кунье, в с. Чистоводовка.- Ничего здесь не падает, не валится. Мы аварийной ситуации вообще не видим. Ежегодно здесь делаем ремонт. В настоящее время зарегистрированы у нас 52 ученика. Вы же понимаете, пока работает школа, живет и село, как говорят, - рассказала заместитель директора Чистоводовского лицея Алла Загребельная.По словам главы сельсовета Куньего, пока школы не закрывают. Учреждения оценят по нескольким критериям и вынесут вопрос на ближайшую сессию сельсовета. Пока же создадут рабочую группу из депутатов и представителей каждой стороны.Как сообщается, сейчас в области - 144 малочисленных школы, в которых учится 22 тысяч учеников. Сколько именно школ не откроют осенью, станет известно в августе - во время подготовки к учебному году.