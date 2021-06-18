Моя дочь два года назад выскочила замуж за араба. Но жизнь у них не сложилась ни в Украине, ни у него на родине. Проживают они сейчас в Европе и дочь намерена с ним развестись. Объясните, есть ли какие-то особенности развода с иностранцем за рубежом? Жанна Михайловна

Как разъяснили в Минюсте Украины, довольно часто после заключения брака с гражданином другого государства украинец или украинка переезжают в страну проживания другого супруга. В такой ситуации при разводе супругов можно выбрать несколько вариантов действий.Самым простым является расторжение брака на территории страны проживания, даже если ни один из супругов не является гражданином этого государства. Решение о расторжении брака будет приниматься в соответствии с законами и обычаями страны пребывания супругов. Значительным преимуществом обращения именно в органы страны пребывания является то, что не нужно никуда ехать и тратить время и дополнительные средства, например, на билеты.Есть и недостатки. Во-первых, законодательство выбранной страны для расторжения брака может выдвигать определенные требования, которые отсутствуют в украинском законодательстве. Несмотря на это, такие требования должны быть соблюдены. Во-вторых, чтобы документ о расторжении брака, выданный иностранными органами, имел юридическую силу, он должен быть легализован в Украине. Порядок легализации зависит от того, в какой стране будет расторгнут брак, а точнее от того, какие договоренности существуют между этой страной и Украиной.Кроме того, если гражданин Украины и иностранец, состоящие в браке, проживают в третьей стране, но не желают расторгать отношения по ее законам, они имеют право обратиться в компетентные органы или нашего государства, или государства гражданской принадлежности другого супруга.