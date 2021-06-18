Моя дочь два года назад выскочила замуж за араба. Но жизнь у них не сложилась ни в Украине, ни у него на родине. Проживают они сейчас в Европе и дочь намерена с ним развестись. Объясните, есть ли какие-то особенности развода с иностранцем за рубежом? Жанна МихайловнаКак разъяснили в Минюсте Украины, довольно часто после заключения брака с гражданином другого государства украинец или украинка переезжают в страну проживания другого супруга. В такой ситуации при разводе супругов можно выбрать несколько вариантов действий.
Самым простым является расторжение брака на территории страны проживания, даже если ни один из супругов не является гражданином этого государства. Решение о расторжении брака будет приниматься в соответствии с законами и обычаями страны пребывания супругов. Значительным преимуществом обращения именно в органы страны пребывания является то, что не нужно никуда ехать и тратить время и дополнительные средства, например, на билеты.
Есть и недостатки. Во-первых, законодательство выбранной страны для расторжения брака может выдвигать определенные требования, которые отсутствуют в украинском законодательстве. Несмотря на это, такие требования должны быть соблюдены. Во-вторых, чтобы документ о расторжении брака, выданный иностранными органами, имел юридическую силу, он должен быть легализован в Украине. Порядок легализации зависит от того, в какой стране будет расторгнут брак, а точнее от того, какие договоренности существуют между этой страной и Украиной.
Кроме того, если гражданин Украины и иностранец, состоящие в браке, проживают в третьей стране, но не желают расторгать отношения по ее законам, они имеют право обратиться в компетентные органы или нашего государства, или государства гражданской принадлежности другого супруга.