В Харькове – 34 новых случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 18 июня в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 148 189 случаев заболевания COVID-19, 2 123 человека находятся под медицинским наблюдением, 142 601 пациент выздоровел, 3 465 - умерли.По состоянию на 18 июня, в области за сутки первой дозой вакцины привито 3 689 человек, второй дозой – 1 478. Всего с начала вакцинации сделано 116 711 прививок, 19 877 человек вакцинацию завершили.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 июня в Украине зафиксировано 967 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 228 192 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 51 952 человека умерли, 2 147 972 - выздоровели.