Об этом сообщили в общественной организации «Наш Дом – Харьков», которую возглавляет Михаил Добкин.

Как сообщает издание RegioNews со ссылкой на общественную организацию «Наш Дом – Харьков», 19 июня в Харькове откроются три офиса проекта Михаила Добкина «ДОБКИН ХАБ», целью которого является запустить новую философию коммуникации с жителями города.«ДОБКИН ХАБ» на сегодняшний день уникальный проект со своей философией, это не приемная, это городское пространство, где работает команда единомышленников и патриотов своего города. Здесь харьковчане могут поделиться не только своими проблемами, но и идеями развития города, могут и принять участие в их реализации вместе с командой «Наш Дом – Харьков», - сообщили в организации.Отмечается, что на открытие проекта харьковчан ждут в субботу, 19 июня, в 12:00 – на ул. Гиршмана, 19, в 13:00 – на ул. Плехановская, 126, в 14:00 – на ул. Академика Павлова, 160к.В программе открытия – розыгрыш призов, для участия в котором необходимо пройти регистрацию в проекте.