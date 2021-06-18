В Украине ввели электронные трудовые книжки – соответствующий закон вступил в силу с 10 июня. Как теперь будут назначаться пенсии и стоит ли выбрасывать бумажный документ?

Электронная книжка не потеряется

Как будут храниться старые записи



Как подготовить трудовую для ПФ?

Требования к скан-копиям

По информации Пенсионного фонда Украины, с 10 июня вступил в силу закон, который внедряет учет трудовой деятельности в электронной форме, что позволяет не оформлять бумажные трудовые книжки.Трудовые книжки были введены десятки лет назад, когда бумажные документы были единственными носителями информации. Сейчас преследуется цель – упростить доступ к информации о стаже работников, а также ввести систему автоматического назначения пенсий или других социальных выплат без личного обращения человека. Среди преимуществ электронного документа – и устранение вероятности потерять или повредить трудовую книжку или фальсифицировать данные в ней.Трудовая книжка каждого работника велась много лет, чтобы фиксировать трудовой стаж, ведь от количества отработанных лет зависел размер будущей пенсии. Ситуация изменилась с 2004 года, когда понятие «трудовой стаж» исчезло и было переименовано в «страховой стаж». Для получения пенсии считается именно страховой стаж, и только те годы, месяцы и дни, за которые уплачены страховые взносы. Эти данные и вносятся в Государственный реестр общеобязательного социального страхования.Итак, начиная с 1 января 2004 года трудовая книжка для подтверждения страхового стажа действительно не нужна. Вся информация о работнике содержится в реестре, которым пользуется Пенсионный фонд. А как же будут храниться записи до 2004 года?Закон предусматривает, что все данные из трудовой книжки, а также другие документы, подтверждающие трудовую деятельность, должны быть перенесены в реестр Пенсионного фонда как оцифрованные или сканированные копии. По данным ПФУ, в прошлом году десятки тысяч граждан уже подали электронные копии книжек. На протяжении ближайших пяти лет можно будет использовать как бумажную трудовую книжку, так и электронную.Электронные трудовые книжки вводятся прежде всего для тех, кто сейчас еще не думает о пенсии, а не для нынешних пенсионеров. Однако и выбрасывать трудовую книжку спешить не следует. После пятилетнего срока данные о стаже можно будет подать в Пенсионный фонд так же, как и раньше – показав бумажную книжку. Новый закон предусматривает: после того как работнику «завели» электронную трудовую книжку, бумажную работодатель должен отдать на сохранение ее владельцу.Внесение данных на сайт Пенсионного фонда Украины осуществляется путем прикрепления скан-копий бумажной трудовой книжки. В соответствии с законом эти данные направляет либо работник самостоятельно, или же работодатель. Когда работник желает подать самостоятельно документы на сайт Пенсионного фонда Украины – сначала нужно получить электронную цифровую подпись. Сделать это можно бесплатно в налоговой или в банке.Каждый гражданин должен подготовить копию трудовой книжки. Сканируются только заполненные страницы из разделов «Сведения о работе», «Сведения о награждениях» и вкладыши оригинала трудовой книжки. Пустые страницы трудовой книги сканировать не нужно.Также требуется отдельное согласие работника на обработку данных – этот документ надо подготовить, если данные вносит работодатель. Сегодня его подают в произвольной форме работодателю и сканируют.Скан-копии должны быть четкими, должны читаться название документа, серийный номер (если есть), ФИО работника, печати, подписи и т.д..Название файла должно быть в формате НННННННННН_ЛС_ПС.jpg, где НННННННННН – идентификационный код застрахованного лица, то есть регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; ЛС – номер левой страницы трудовой книжки, начиная с 02; ПС - номер правой страницы трудовой книжки, начиная с 03; первый разворот, где содержится ФИО, должен иметь значение ЛС_ПС равно 00_01.Сканирование должно быть цветное, а не черно-белое; разрешение 300 dpi; формат jpg (но тогда каждую страницу надо сканировать отдельно) или pdf (все страницы единым файлом); размер каждого файла не должен превышать 1 Мб.