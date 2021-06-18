Движение транспорта по ул. Танкопия, на участке от ул. Харьковских Дивизий до ул. Ощепкова, будет запрещено ежедневно с 8:00 до 20:00 19 и 22 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капремонта проезжей части.В связи с этим, автобус №15э будет объезжать закрытый участок следующим образом:при движении в сторону пр. Льва Ландау: ул. Танкопия - ул. Ощепкова - ул. Рыбалко - ул. Харьковских Дивизий - ул. Танкопия - пр. Петра Григоренко - ул. Олимпийская и дальше по маршруту;при движении в сторону бул. Богдана Хмельницкого: ул. Олимпийская - пр. Петра Григоренко - ул. Танкопия - ул. Харьковских Дивизий - ул. Рыбалко - ул. Ощепкова - ул. Танкопия и далее по маршруту.Кроме того, с 9:00 до 20:00 19 и 22 июня будет запрещено движение троллейбусов по ул. Танкопия, на участке от ул. Харьковских Дивизий до ул. Ощепкова.В связи с этим, троллейбус №36 будет курсировать так: разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» - ул. Двенадцатого Апреля (в обратном направлении: пр. Индустриальный) - пр. Александровский - бул. Богдана Хмельницкого - перекресток бул. Богдана Хмельницкого/пр. Московский.Троллейбус №25 ходить не будет.