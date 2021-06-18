Ответственность за формирование тарифов на тепло и горячую воду переложили на местные власти. Это грозит повышением цифр в платежках, ростом долгов населения и глубоким коммунальным коллапсом, предупреждают эксперты.

Последствия могут быть весьма печальны



Примерно половина местных бюджетов убыточны

НКРЭКУ: из регулятора – в идеолога



Регулятор будет осуществлять мониторинг

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и жилкомуслуг (НКРЭКУ), разработала проект постановления о передаче полномочий по утверждению тарифов на уровень местных органов власти. Таким образом, тарифы на тепло будут регулироваться местными органами власти и именно от их решений будет зависеть сумма в платежках граждан.Снять ответственность с НКРЭКУ и переложить вопрос формирования тарифов на тепло и горячую воду на ОТГ и местные советы – это не просто проблема. Это абсолютное непонимание того, к каким печальным результатам может привести такое решение, прокомментировал ситуацию «Вечернему Харькову» эксперт в сфере ЖКХ, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.– Рассказываю на пальцах. Теперь депутаты местных советов на комиссии ЖКХ и энергетики будут рассматривать тарифы на тепло и принимать решение. Только представьте: если у нас команда президента, пришедшая в Верховную Раду малограмотна (депутаты ВР – это фотографы, бизнес-тренеры, маркетологи и т.д.), то что уж говорить о власти на местах? Сколько человек в ОТГ и местных советах смогут четко сформулировать, какой должна быть тарифная политика? Как сформировать тарифы так, чтобы потребитель имел возможность оплатить коммунальные услуги, и предприятие могло сделать капитальный ремонт сетей и оборудования, а это стоит миллионы, в некоторых случаях – и миллиарды? – задает риторические вопросы эксперт.По словам Олега Попенко, без дополнительных полномочий, без дополнительного финансирования попытка передать убыточным органам местного самоуправления тарифообразование – это абсолютная бессмыслица.– Сегодня около 50% местных бюджетов – убыточны, денег у них нет. Но ремонтировать сети, оборудование нужно. Без дополнительного финансирования из государственного бюджета, привлечения каких-то финансовых источников извне решить эту проблему они не смогут. Денег местных бюджетов и тарифов не хватит для того, чтобы серьезно подойти к вопросу капительного ремонта имущества предприятий теплокоммунэнерго. А с учетом того, что 50% местных советов имеют отрицательный баланс, то есть дефицитный бюджет, надеяться на привлечение денег из-за рубежа им не стоит. А поскольку денег в местном бюджете нет – остается только тариф. Посему выход один – поднимать тарифы, – считает Олег Попенко. – Соответственно, перекладывать на плечи людей все расходы по капитальному ремонту напрочь убитых, устаревших, пришедших в негодность коммуникаций. Это приведет лишь к тому, что долги населения будут расти и ремонтировать все равно никто ничего не сможет. Органы местного самоуправления останутся один на один со своими проблемами. Таким образом, ситуация загоняется в глубокий коммунальный коллапс.Только анализ ситуации с предприятиями теплокоммунэнерго на местах за последние несколько лет показывает, что это дорога в один конец, отмечает эксперт.– Убитые ТКЭ в Светловодске, проблемы с ТКЭ в Смеле с отключением газа, остановка подачи тепла в Новом Раздоле, проблемы в Кропивницком и еще десятках городов – все это показывает, насколько неправильный шаг сделала центральная власть, – продолжает Олег Попенко. – Однако «реформаторов» это не останавливает, они решили добить Украину... только ради того, чтобы не мешать «Нафтогазу» продавать газ украинцам с прибылью в 300%.Как сообщила член НКРЭКУ Ольга Бабий, НКРЭКУ одобрила изменения в лицензионные условия на производство и поставки тепла.– Установление тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение передано на местный уровень, – отметила Ольга Бабий. – Мы это сделали потому, что когда пытались самостоятельно установить тарифы, то органы местного самоуправления зачастую не согласовывали нам эту процедуру, и у нас были города, которые в момент принятия тарифов не позволяли нам это сделать по причине общественного сопротивления на местах.Член комиссии также сослалась на программу деятельности Кабинета министров, согласно которой одним из направлений реализации цели по предоставлению качественных коммунальных услуг является передача полномочий по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения – согласование инвестиционных программ и установления тарифов – с государственного уровня на уровень местных органов власти.– Конечно, мы как регулятор не отказываемся от разработки лицензионных условий, правил и не отказываемся от ответственности. Мы будем осуществлять ежеквартальный мониторинг деятельности таких предприятий. По результатам отопительного сезона уже вместе с правительством будем принимать решение в этом контексте, как действовать дальше. Рынок теплоснабжения мы не покидаем, мы остаемся там идеологом лицензионных условий, – подчеркнула Ольга Бабий.Как сообщается на сайте НКРЭКУ, решение о передаче полномочий утверждения тарифов на теплоснабжение на места регулятор принял 9 июня, одобрив проект постановления комиссии «Об утверждении изменений к лицензионным условиям осуществления хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения».Документом, в частности, предусматривается передать всех лицензиатов в сфере теплоснабжения, подпадающих под регулирование НКРЭКУ (кроме осуществляющих хозяйственную деятельность по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках) на местный уровень. Таким образом, местные органы власти будут устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов.При этом регулятор будет осуществлять мониторинг и контроль работы всех предприятий теплоснабжения, в том числе и тех, регулирование которых будет происходить на местном уровне, продолжать нормативно-правовое обеспечение их деятельности.