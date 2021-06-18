Провизоры, каменщики и водители троллейбусов – работодатели Харьковщины ищут кадры с высоким уровнем квалификации и опытом работы. Каким еще специалистам безработица не страшна и какую зарплату предлагают сегодня на рынке труда?

За пять месяцев 2021 года в службу занятости поступило 22 300 вакансий, сообщил директор Харьковского областного центра занятости Владимир Миненко. А к началу июня количество актуальных предложений по трудоустройству составляло почти 4,8 тысячи. Большинство вакансий приходится на рабочие профессии – 56%. Потребность в специалистах и служащих составляет более 30%.– В топ-пятерку актуальных вакансий попали водители автотранспортных средств, трактористы-машинисты сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства,подсобные рабочие, продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, в также охранники, – рассказывает Владимир Миненко. – Также постоянно есть вакансии электромонтеров, слесарей-ремонтников, бухгалтеров, дворников, уборщиков.Кроме того, на рынке труда существует дефицит провизоров, фармацевтов, каменщиков, монтеров пути, водителей троллейбуса.– Работодателям Харьковщины нужны кадры с высоким уровнем квалификации и опытом работы. В первую очередь это касается рабочих с инструментом, – отмечает Владимир Миненко.Зарплату предлагают от шести тысяч гривен и выше.– Около 1700 вакансий – с заработной платой от шести до семи тысяч гривен. Такую оплату предлагают воспитателям, администраторам, провизорам, фармацевтам, поварам, продавцам, – говорит Владимир Миненко. – С заработной платой более семи тысяч гривен предоставлено 1800 вакансий. Так, более десяти тысяч могут зарабатывать наладчики станков и манипуляторов с программным управлением, операторы станков с программным управлением, шлифовщики и т.п. А вот каменщикам, водителям троллейбуса, программистам и пр.обещают более 12 тысяч.По данным областного центра занятости, в течение пяти месяцев этого года через службу занятости Харьковщины искали работу около 62 тысячи человек. Из них 56,4 тысячи были зарегистрированы безработными, что на 5,3 тысячи меньше аналогичного периода прошлого года.– Получили работу 18,6 тысячи граждан. При этом 3,6 тысячи трудоустроились оперативно, еще до предоставления статуса безработного, – информирует директор ХОЦЗ. – Приняли участие в оплачиваемых общественных работах 5,7 тысячи человек, 5,6 тысячи безработных направлены на профессиональное обучение с перспективой занятости.Также Владимир Миненко напомнил, что узнать об имеющихся вакансиях можно в любом базовом центре занятости или филиале ХОЦЗ независимо от места проживания. Для уточнения информации можно обращаться в отдел информационной работы и внешних связей Харьковского областного центра занятости по телефону (057) 757-52-72 или е-mail: pr@khcz.gov.ua