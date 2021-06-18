Новая волна пандемии коронавируса COVID-19 в Украине прогнозируется на осень-зиму.

Об этом сказал глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге в пятницу, 18 июня.Мы прогнозируем, что потенциально, если не будет никаких дополнительных мутаций вируса, то рост может быть в осенне-зимний период, как у гриппа и гриппоподобных заболеваний. Поэтому призываем всех, до кого дошла очередь, идти и делать прививку", – сказал министр.Также он объяснил, почему сейчас в Украине ослабляют карантинные ограничения – если затянуть с жесткими ограничениями, то их перестанут соблюдать.