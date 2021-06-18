С 14 июня в Харькове и области стартовала новая социальная услуга – социальное такси для маломобильных людей, которую предоставляет общественная организация лиц с инвалидностью «Креавита». Кто и куда может добраться бесплатно?

Бесплатные перевозки будут осуществляться на специализированных автомобилях, оборудованных подъемником или пандусом для колесного кресла,сообщили в «Креавите». Воспользоваться услугами социального такси могут люди с инвалидностью для посещения социальных, медицинских, реабилитационных, административных учреждений.– Это люди, которым установлена I или II группа инвалидности, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата и передвигающиеся с помощью средств реабилитации, в частности, в инвалидных колясках. Воспользоваться услугами социального транспорта могут дети с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата в сопровождении одного взрослого, а также другие люди, которые передвигаются с помощью средств реабилитации для передвижения, – уточнили для «Вечернего Харькова в «Креавите».Поездки осуществляются не только по Харькову, но и между населенными пунктами Харьковской области.Получить подробную информацию и заказать услугу можно по телефонам диспетчерской службы с 08.00 до 20.00 ежедневно без выходных: