В Харькове будут судить четырех мужчин, которые похитили и пытали человека.

Об этом сообщили в прокуратуре.В суд направлен обвинительный акт в отношении четырех человек по факту пыток, совершенных по предварительному сговору группой лиц, незаконного лишения свободы из корыстных побуждений, незаконного проникновения в жилище (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст . 146, ч. 1 ст. 162 УК Украины).Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Владимир Куприянов, в ходе досудебного расследования установлено, что 20 февраля этого года четверо молодых людей проникли во двор частного дома в Холодногорском районе. Харьков. Мужчины, нанеся телесные повреждения хозяину жилья, вытащили его из двора, затолкали в автомобиль Toyota Land Cruiser Prad». Требуя денежные средства и продолжая наносить телесные повреждения, злоумышленники лишили воли потерпевшего и увезли его в неизвестном направлении.Через некоторое время нападавшие высадили мужчину у соседнего дома. 31 марта по месту жительства подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых изъяли оружие, патроны, слезоточивые баллончики, наручники, флэш-носители и другие доказательства противоправной деятельности.Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.