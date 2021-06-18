Петиция к горсовету с просьбой привести порядок дороги в Кулиничах набрала 5000 подписей, необходимых для ее рассмотрения. По состоянию на 18 июня ее подписали 5005 человек.

"Бывший пгт Кулиничи уже больше пяти лет относится к Харькову. Капитального ремонта дорог уже не было много лет. Их состояние можно считать опасным для передвижения - в частности, по ул. 7-й Гвардейской Армии, с выездом к станции метро Харьковский тракторный завод и ул. Кулиничевская, с выездом на ул. Немышлянскую. Ремонт данных дорог мог бы разгрузить трафик в Немышлянском, Индустриальном и Московском районах Харькова", - сказано в тексте.Сбор подписей стартовал 20 мая, и петицию с первого дня опубликования начали активно поддерживать интернет-пользователи.Кулиничи находятся в 3 км от Харькова на левом берегу реки Немышля, выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Бражники, ниже по течению примыкает город Харьков, на противоположном берегу - поселок Перемога. На реке сделана большая запруда - Кулиничевский пруд. К поселку примыкает большой массив дачных участков. Поселок находится в 3 км от ближайшей железнодорожной станции "Лосево".На 1 января 2013 года численность населения - 3103 человека.5 марта 2013 года Харьковский областной совет принял решение о включении пгт Кулиничи в состав города Харькова.Летом 2020 года на сайте горсовета была зарегистрирована петиция с просьбой поставить светофоры на выезде из Кулиничей на Салтовское шоссе. Она не набрала нужного для рассмотрения количества голосов, однако в ноябре на этом перекрестке были установлены светофоры.