Информационно-выставочный центр «Бузок» презентовал выставку «Дышать счастьем». Авторы экспозиции – четверо увлеченных живописью полицейских и их наставница художница Ольга Власова.

Увлечение совпало с началом службы

Если есть хобби – это замечательно

Слонов и птиц дома не держит

Инициатором идеи стала инспектор сектора организации отбора и проведения аттестации полицейских ГУ Национальной полиции в Киеве капитан полиции Елена Ковган.– Я выбирала для экспозиции недавние свои работы, а девочки – то, что еще не успели раздарить. Тематика и название выставки «Дышать счастьем» родились, когда мы собрали свои работы для экспозиции. Тогда-то и стало понятно, что их объединяет. Смотришь на картины – и хочется дышать полной грудью счастьем, – делится Елена Ковган.В Киев Елена Ковган недавно переехала из Харькова. Училась на юридическом факультете ХНУ имени В.Н. Каразина, а после вуза служила в Шевченковском райоотделе полиции Харькова, затем в ГУ НП в Харьковской области.– В детстве занималась музыкой и бальными танцами. Никогда не думала, что начну заниматься живописью. Увлеклась случайно: однажды моя подружка не смогла участвовать в мастер-классах по живописи и подарила мне свой билет, – вспоминает Елена Ковган. – Так, около десяти лет назад начался мой творческий путь.Увлечение совпало с началом службы в полиции. Не вдохновили ли на живопись полицейские будни?– Творчество – абсолютная параллель службе,– говорит Елена Ковган.– Единственное связующее звено – девочки, которые служили со мной в Харькове и тоже начали заниматься творчеством. Служба в полиции свела меня с близкими по духу людьми.Недавно Елена Ковган начала осваивать акварель, но предпочитает писать маслом: любит наносить краски жирными слоями, работать мастихином. Больше всего нравится изображать природу: лес, море. Пишет иконы. Живописью занимается в свободное время – чаще в выходные, иногда получается уделить время и после работы.– Если посмотреть со стороны, совмещать службу и творчество трудно: служба у нас ненормированная, работа в выходные, охрана общественного порядка. Но я не могу без творчества: это моя отрада, – делится капитан полиции.Майор полиции старший инспектор кадрового аппарата ГУ Национальной полиции в Харьковской области Алена Николайчук-Яровая тоже поклонница пейзажей.– Кроме того, пробую рисовать портреты и автопортреты, а вот работать маслом пока только учусь и даже выставила для экспозиции портрет нашей семьи, – рассказывает Алена Николайчук-Яровая. – Пробую разные техники, иногда смешиваю с маслом акрил, нравится работать мастихином. Пишу то, что чувствую. Полицейский – это, наверное, призвание – как врач, педагог или бухгалтер. И если есть хобби – это замечательно. На выставке мы представили кусочек нашей души и хобби. Неслучайно мы назвали нашу экспозицию «Дышать счастьем». Потому что все счастливые счастливчики писали свои счастливые картины. На презентации выставки я спела авторскую песню о счастье.Живописью Алене удается заниматься в основном ночью или если вдруг выпадет свободная минутка. На творчество ее вдохновляют моя семья, природа, работа.– Моя служба в полиции связана с детьми, диссертацию я тоже писала о детях. Кроме того, я руководитель народного полицейского театра «Дети будущего» при ГУ НП в Харьковской области.Капитан полиции старший инспектор отдела кадрового обеспечения ГУ НП в Харьковской области Елена Ляшенко представила на выставку два диптиха: изображения слонов и по мотивам сюжетов Ван Гога.– Еще в детстве я занималась в художественной школе, затем, как это часто случается с подростками, надоело. Но когда была студенткой, что-то нахлынуло. Стала учиться в художественной студии, теперь занимаюсь живописью дома. Творчество – это мой отдых от будней и сложных ситуаций. Пишу в основном маслом – пейзажи, а чаще всего животных. Очень люблю изображать слонов, часто пишу птиц. Нет-нет, ни слонов, ни птиц у меня дома нет, – смеется Елена Ляшенко. – Но пишу моих знакомых собак.Слоны Елене приглянулись тем, что это могучие величественные животные, в них соединены ум и сила.– Пишу и взрослых, и маленьких – целые слоновьи семьи: слон – мужественный и сильный, слониха – податливая и стоящая за своим мужчиной-слоном. Хочу еще написать китов. Люблю большие холсты, – признается Елена Ляшенко.Ей тоже чаще всего удается выделить время для живописи ночью, к тому же в ночной час к ней приходит вдохновение.– А наутро чувствую себя вдохновленной и абсолютно не ощущаю усталости, – уверяет капитан полиции.