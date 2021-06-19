Начало лета – идеальное время попробовать себя на первой работе. Где студентам без опыта готовы платить 20 тысяч гривен? И какие профессии у молодежи самые популярные?

С началом летнего сезона работодатели активно ищут молодежь на полторы тысячи позиций. С началом каникул аналитическая служба онлайн-сервиса OLX исследовала рынок вакансий для молодежи и определила самые востребованные рабочие специальности.– Работодатели активно ищут молодежь на более чем 60 специальностей, а средняя зарплата колеблется от четырех тысяч гривен для работников АЗС до 40 тысяч в модельном бизнесе, – сообщают эксперты.Среди самых популярных профессий – менеджеры, продавцы, курьеры и кассиры.– Самые популярные десять профессий для молодежи по количеству объявлений и средняя зарплата выглядят так. На первом месте – менеджер с зарплатой 12,5 тыс. грн/мес; на втором – оператор call-центра (25 тыс.); на третьем – продавец (8,6 тыс.). Четвертое место – у оператора (15,5 тыс.), пятое занимает промоутер (13,5 тыс.). Далее идут администратор (15 тыс.; помощник/подсобник (9,5 тыс.); курьер (12,6 тыс.); кассир (7,6 тыс.). Замыкает десятку менеджер Instagram-аккаунта (20 тыс.), – рассказывает руководитель направления «OLX Работа» Мария Абдуллина.По данным аналитиков, по сравнению с летом прошлого года средняя зарплата работников без опыта выросла почти на 40% – с 8,3 тыс. грн до 13,5 тыс. грн в месяц. У менеджеров зарплата увеличилась с 10 тыс. грн до 12,5 тыс., а у менеджеров Instagram-аккаунтов — с 15 до 20 тыс. грн в месяц.В среднем конкуренция за место довольно высокая — по восемь кандидатов на одну вакансию. Молодежь чаще интересуется вакансиями промоутера — в среднем 18 кандидатов на одно место. Высокая конкуренция – и среди желающих работать подсобными рабочими и менеджерами: 12 и 10 претендентов на одну позицию соответственно. Меньше всего студенты хотят работать обвальщиками мяса — здесь два работодателя конкурируют за одного работника.– Чтобы первая работа принесла положительные впечатления и реальный заработок, молодежи необходимо знать базовые правила трудоустройства: не доверяйте слишком привлекательным предложениям, все договоренности фиксируйте в письменном виде и не соглашайтесь на «зарплаты в конвертах». Трудовое законодательство защищает работников от таких ситуаций, как внезапное увольнение без выплаты зарплаты, поэтому требуйте официального трудоустройства. Несмотря на высокую конкуренцию, всегда можно найти ответственных работодателей, а сама работа может из подработки на каникулы стать постоянной, — говорит Мария Абдуллина.