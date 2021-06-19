Движение транспорта по Клочковскому спуску на участке от ул. Клочковской до пл. Свободы будет запрещено 19 июня с 19.30 до 22.00.

Это связано с проведением международного ралли-марафона по случаю 30-летия Независимости Украины.Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Клочковской, Космической, Ромена Роллана и др.Также с 19.30 до 22.00 будет запрещено движение транспорта по пр. Независимости от ул. Юры Зойфера до спуска Клочковского. Объезд закрытого участка будет организован по пр. Независимости, ул. Ромена Роллана, пл. Свободы и другим прилегающим улицам.Изменится маршрут автобусов №№97э, 270э, №278э, №303э.Кроме того, на время мероприятия будет запрещено движение трамваев по Клочковскому спуску, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского и ул. Мироносицкой на участке от ул. Маяковского до ул. Веснина. Трамвай №12 ходить не будет.