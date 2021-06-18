Международный рейтинговый турнир "Poland Open" по греко-римской борьбе прошел в Варшаве. Харьковчане завоевали на соревнованиях золотую, серебряную и бронзовую медали.

Как сообщили городские власти, Семен Новиков стал победителем в весе до 87 кг: в финальной схватке он выиграл в венгра Иштвана Такача (2:1).В весовой категории до 82 кг "серебро" досталось Ярославу Фильчакову, который в финале уступил чемпиону Азии и бронзовому призеру чемпионата мира Жалгасбаю Бердимуратову из Узбекистана.Ясаф Зейналов стал третьим в категории до 77 кг: в поединке за "бронзу" его соперник на поединок не вышел.