​В нескольких водоемах Харьковской области не рекомендуется купаться. В воде обнаружили кишечную палочку.

Об этом сообщили в лабцентре.



Не рекомендуется купание в реке Берестовой в границах акватории общественного пляжа в Краснограде и на пляже Комсомольский водоема, который расположен неподалеку от пгт Кегичевка. В этих водоемах содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение (выявлено 24 000 при норме не более 5000 на литр).



Также не рекомендуется купаться на городских пляжах в Краснограде и Зачепиловке.



Ранее нашли кишечную палочку в реке Мерла на территории зоны отдыха в Краснокутске и в пруду Копань в Богодухове. В этих водоемах содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение.



Напоминаем, ​в двух водоемах Харьковской области также выявили антигены ротавируса, что свидетельствует о наличии в воде ротавирусной инфекции.