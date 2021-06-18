В Украине через интернет продают необычную 1-гривневую купюрю, которую оценили в 1200 долларов, то есть более 30 тысячи гривен.

Уникальность банкноты состоит в подписи, которая на ней стоит. Владелец уверяет, что на ней поставил подпись президент Украины Владимир Зеленский еще до того, как стал главой государства, пишет РБК-Украины.



"Просто шедевр, иметь в коллекции денежную купюру со 100% подтверждением подлинности. Продам 1 гривну с оригиналом подписи 6-го президента за год до его инаугурации - Зеленского В. А. Такая гривна одна за все правления президентов

Подпись действительно реальная, имеет свою историю. Для истории оставила бы себе, но нужны деньги", - говорится в описании.