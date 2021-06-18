Президент Владимир Зеленский в пятницу, 18 июня, подписал соответсвующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента, пишет РБК-Украина.



СНБО решил признать необходимым расширение и дальнейшее развитие единой сети ситуационных центров с целью повышения эффективности информационно-аналитического обеспечения принятия управленческих решений, взаимодействия, координации и контроля за деятельностью органов исполнительной власти, правоохранительных органов и воинских формирований в мирное время и во время чрезвычайных ситуаций.



При каждом органе власти хотят создать ситуативный штаб, которые будут докладывать центральному штабу - Главный ситуационный центр Украины.



Указом поручено Кабинету министров в трехмесячный срок утвердить положение о правительственном ситуационном центре.