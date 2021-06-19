Кандидат на пост городского головы Харькова прокомментировал введенные против Павла Фукса санкции.

В прямом эфире телеканала "Украина 24" Михаил Добкин прокомментировал введение Советом национальной безопасности и обороны Украины пакета санкций против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса.Политик подчеркнул, что после бегства Виктора Януковича подконтрольные окружению беглого экс-президента компании, получившие лицензии на добычу полезных ископаемых в Украине, были выставлены на продажу с дисконтом 70-80% из-за их "токсичности". Их купил Павел Фукс - "человек который непосредственно имел благосклонное отношение на тот момент президента Порошенко"."Что касается Павла Фукса – абсолютно не широко известный бизнесмен. Он в Украине появился только в 2015-м году, привёз его господин Грановский. И господин Порошенко его здесь легализовал, дал ему украинское гражданство. Я хочу напомнить, что все активы, которые стали предметом спора между государством и господином Фуксом, были приобретены непосредственно при президентстве Петра Порошенко", – сообщил Михаил Добкин.