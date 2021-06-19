Об отключении сообщает КП "Харьковводоканал".

Холодногорский район: ул. Петра Болбочана, 67-а, 69, ул. Золочевская, 24-а (п. №2, стояк) до 20:00 19.06.21 г.

ул. Петра Болбочана, 67-а, 69, ул. Золочевская, 24-а (п. №2, стояк) до 20:00 19.06.21 г. Киевский район: ул. Продольная, 1-а (п. №2, стояк) до 20:00 20.06.21 г.

ул. Продольная, 1-а (п. №2, стояк) до 20:00 20.06.21 г. Московский район: пр. Тракторостроителей, 124-б (п. №2) до 20:00 19.06.21 г.

пр. Тракторостроителей, 124-б (п. №2) до 20:00 19.06.21 г. Немышлянский район: ул. Ощепкова, 16 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 19.06.21 г.

ул. Ощепкова, 16 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 19.06.21 г. Основянский район: пр. Гагарина, 43/1 (п. №1, стояк) до 20:00 19.06.21 г.

пр. Гагарина, 43/1 (п. №1, стояк) до 20:00 19.06.21 г. Слободской район: пр. Московский, 102/112 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 165 к.1 (п. №1, стояк) до 20:00 20.06.21 г.

пр. Московский, 102/112 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 165 к.1 (п. №1, стояк) до 20:00 20.06.21 г. Шевченковский район: ул. Казахстанская (ч/с), ул. Клочковская, 226-б, ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 20.06.21 г.

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: