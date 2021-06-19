В партии опубликовали поздравление в адрес аграриев.

В партии Блок Светличной «Разом!» поздравили украинских фермеров с профессиональным праздником, который был введен в стране указом Президента Украины в 2020 году.«Наряду со стратегически значимыми промышленностью, политикой и экономикой, именно благодаря аграрным предприятиям, частным коллективам и личным инициативам людей, наша страна имеет этот важный вектор развития. Аграрный потенциал Украины очень высок и имеет тенденцию к развитию.Однако, развитие фермерства требует личного и взвешенного подхода со стороны государства. Прежде всего консультаций с людьми. Для понимания потребностей аграрного сектора надо слышать самих фермеров и видеть все собственными глазами.Сегодня именно от частного фермерства зависит, возникнет в Украине сильная аграрная отрасль, сможем ли мы конкурировать с зарубежными компаниями и выйдем ли на новый уровень природопользования. И здесь государство и люди должны работать вместе!Поздравляем с этим праздником всех, кто уже сейчас превращает наш аграрный потенциал в развитие! За инициативными гражданами - наше достойное завтра. И именно вы приближаете его!», - написали на официальной странице партии в соцсетях.