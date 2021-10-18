Передние рычаги относятся к числу наиболее важных элементов подвески автомобиля. Данный элемент стабилизирует крен автомобиля и выравнивают колеса. А в случае их выхода строя транспортное средство может полностью утратить управляемость – водитель не сможет осуществить маневр.

Назначение и типичные неисправности

Ухудшение маневренности и потеря курсовой устойчивости;

Ощутимые вибрации и удары рулевого колеса;

Неравномерный износ протекторов;

Появление стука и скрежета в передней части ходовой при езде по неровностям.

Как выявить проблемный рычаг

Вывесить весь автомобиль или одну его часть; Осмотреть рычаги на предмет механических повреждений; Поместить конец монтировки/отвертки между рычагом и подрамником; Действуя инструментом как длинным рычагом, покачать деталь вдоль оси сайлентблока.