Передние рычаги относятся к числу наиболее важных элементов подвески автомобиля. Данный элемент стабилизирует крен автомобиля и выравнивают колеса. А в случае их выхода строя транспортное средство может полностью утратить управляемость – водитель не сможет осуществить маневр.По словам специалистов маркетплейса Avto.pro, неисправный сайлентблок переднего рычага может стать причиной ДТП. Проверка состояния этого узла и сайлентблока в частности будет под силу даже неопытному водителю.
Назначение и типичные неисправности
Рычаги подвески соединяют несколько элементов ходовой автомобиля с кузовом, а также удерживают колесо в вертикальном положении. Сами детали могут похвастать неприхотливостью и долговечностью, но вот сайлентблоки рычагов могут выйти из строя спустя 25-50 тыс. км пробега. На наличие проблем укажет следующее:
- Ухудшение маневренности и потеря курсовой устойчивости;
- Ощутимые вибрации и удары рулевого колеса;
- Неравномерный износ протекторов;
- Появление стука и скрежета в передней части ходовой при езде по неровностям.
Как выявить проблемный рычаг
На необходимость проверки и, опционально, замены передних рычагов подвески указывают стуки в передней части авто, а также сильные крены кузова вперед при торможении. Для проверки водителю понадобится фонарик, монтировка или отвертка с длинным стержнем, а также домкрат. Можно обойтись без последнего, если у водителя есть доступ к смотровой яме. Алгоритм проверки таков:
- Вывесить весь автомобиль или одну его часть;
- Осмотреть рычаги на предмет механических повреждений;
- Поместить конец монтировки/отвертки между рычагом и подрамником;
- Действуя инструментом как длинным рычагом, покачать деталь вдоль оси сайлентблока.