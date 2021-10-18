Передние рычаги относятся к числу наиболее важных элементов подвески автомобиля. Данный элемент стабилизирует крен автомобиля и выравнивают колеса. А в случае их выхода строя транспортное средство может полностью утратить управляемость – водитель не сможет осуществить маневр.

По словам специалистов маркетплейса Avto.pro, неисправный сайлентблок переднего рычага может стать причиной ДТП. Проверка состояния этого узла и сайлентблока в частности будет под силу даже неопытному водителю.



Назначение и типичные неисправности

Рычаги подвески соединяют несколько элементов ходовой автомобиля с кузовом, а также удерживают колесо в вертикальном положении. Сами детали могут похвастать неприхотливостью и долговечностью, но вот сайлентблоки рычагов могут выйти из строя спустя 25-50 тыс. км пробега. На наличие проблем укажет следующее:
  • Ухудшение маневренности и потеря курсовой устойчивости;
  • Ощутимые вибрации и удары рулевого колеса;
  • Неравномерный износ протекторов;
  • Появление стука и скрежета в передней части ходовой при езде по неровностям.
Деталь подвержена естественному износу. Срок службы самих рычагов сильно зависит от условий эксплуатации и общего качества исполнения деталей. Выявить поломку можно в ходе визуального осмотра и нескольких проверок с использование ручного инструмента.



Как выявить проблемный рычаг

На необходимость проверки и, опционально, замены передних рычагов подвески указывают стуки в передней части авто, а также сильные крены кузова вперед при торможении. Для проверки водителю понадобится фонарик, монтировка или отвертка с длинным стержнем, а также домкрат. Можно обойтись без последнего, если у водителя есть доступ к смотровой яме. Алгоритм проверки таков:
  1. Вывесить весь автомобиль или одну его часть;
  2. Осмотреть рычаги на предмет механических повреждений;
  3. Поместить конец монтировки/отвертки между рычагом и подрамником;
  4. Действуя инструментом как длинным рычагом, покачать деталь вдоль оси сайлентблока.
Пункты 3-4 придется повторить несколько раз. Изношенный сайлентблок не ограничит ход детали. Ощутимый люфт и скрип указывает на необходимость замены резинометаллического элемента.

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