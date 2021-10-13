Харьковщина – на грани сурового ужесточения карантина. С переходом региона в красную зону вырастут социальные нормативы потребления воды, электричества и газа, которые учитываются при назначении субсидии. Сколько семей могут рассчитывать на государственную помощь в этом отопительном сезоне и почему их количество сокращается?



Выплаты многим субсидиантам приостановлены

В красной зоне социальный норматив выше



Алиментщику помощь не положена

Порядок оформления субсидий на грядущий отопительный сезон остается прежним.– Подается заявление и декларация о доходах. Это можно сделать при личном посещении управления соцзащиты населения или ЦПАУ либо документы можно отправить по электронной почте на сайт Минсоцполитики – они будут приняты и обработаны, – проинформировал директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага.Сегодня, по его словам, на обработке находится около пяти тысяч дел. Субсидия назначена 186 тысячам жителей Харьковской области – это меньше, чем в прошлом году, когда государственную помощь получали 235 тысяч семей.– Министерство финансов Украины, имея доступ к любой базе, где фиксируются доходы и налоги граждан, сократило количество получателей субсидии, которым можно было бы назначать субсидию в автоматическом режиме, примерно на 80 тысяч по Харьковской области, – продолжает чиновник. – Это граждане, которые так или иначе допустили нарушение законодательства по оформлению субсидий. То есть имели банковские депозиты, покупали дорогостоящие вещи, жилье, сельхозтехнику и в то же время получали государственную помощь на оплату жилкомуслуг. Выплата им была приостановлена, проверка продолжается по сегодняшний день. Поэтому мы отстаем от прошлогоднего показателя, когда субсидии получили 235 тысяч домохозяйств.Всего же в Харьковской области более 1 миллион 100 домовладений, то есть домов или квартир, где проживают семьи. То есть пока лишь шестая часть из них получит помощь в отопительный сезон. Однако заявки продолжают поступать– Кто-то подал заявку в мае, кто-то – сейчас, решив, что его нынешние доходы позволяют оформить субсидию, – говорит Юрий Шпарага.На выплату субсидий для жителей Харьковской области в этом отопительном сезоне выделено более трех миллиардов гривен.Как известно, субсидия назначается на определенный социальный норматив потребления коммунальных услуг. С переходом Харьковщины в красную зону хотя бы на один день, в соответствии с решением правительства, социальный норматив потребления холодной и горячей воды, газа, электроэнергии для назначения субсидий увеличивается на 50%.– Соответственно, меняется и расчет субсидии. Если социальная норма потребления воды – два кубометра, то государство компенсирует только стоимость этого количества потребленной воды, сколько бы вы ее не использовали. А вот если будет введена красная зона – тогда государство будет компенсировать уже до трех кубов воды, – уточнил Юрий Шпарага. – Есть социальный норматив и на жилую площадь, который учитывается при назначении субсидии – 13,65 квадратных метра на человека плюс 32 квадратных метра на семью, но он не увеличивается. Ведь в чем суть увеличения социальных нормативов? Когда человек в карантине вынужден находиться дома, он потребляет больше коммунальных услуг – воды, света, газа и т.д. Площади он больше потребить не может.Также он напомнил, что субсидия на общих основаниях назначается, если размер квартиры не превышает 130 квадратных метров, а размер дома – не более 230 квадратных метров, кроме детских домой семейного типа, приемных и многодетных семей.С 1 мая все субсидианты получают помощь в наличной форме.Также чиновник напомнил основные моменты, при которых субсидия не назначается.– Это покупка на сумму более 50 тысяч гривен. Исключение составляют оплата обучения, в том числе альтернативного, платных курсов, медобслуживания, а также покупка единственного жилья на средства, вырученные от продажи предыдущего. В список также входят наличие одного транспортного средства моложе пяти лет или более одного – менее 15 лет, кроме прицепа и мопеда, – рассказывает Юрий Шпарага. – Если член семьи имеет более одного жилого помещения; депозит, сумма которого превышает 100 тысяч гривен – это является препятствием для назначения субсидии. Такая же ситуация, если в семье есть граждане трудоспособного возраста, которые не платят ЕСВ, не имеют дохода, и в случае, если гражданин не вернул сверхперечисленную сумму субсидии. Задолженность на день назначения субсидии в размере более 340 гривен и неуплата алиментов – также прямое основание для отказа в назначении субсидии.