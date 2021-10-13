Харьковщина – на грани сурового ужесточения карантина. С переходом региона в красную зону вырастут социальные нормативы потребления воды, электричества и газа, которые учитываются при назначении субсидии. Сколько семей могут рассчитывать на государственную помощь в этом отопительном сезоне и почему их количество сокращается?Порядок оформления субсидий на грядущий отопительный сезон остается прежним.
– Подается заявление и декларация о доходах. Это можно сделать при личном посещении управления соцзащиты населения или ЦПАУ либо документы можно отправить по электронной почте на сайт Минсоцполитики – они будут приняты и обработаны, – проинформировал директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага.
Выплаты многим субсидиантам приостановлены
Сегодня, по его словам, на обработке находится около пяти тысяч дел. Субсидия назначена 186 тысячам жителей Харьковской области – это меньше, чем в прошлом году, когда государственную помощь получали 235 тысяч семей.
– Министерство финансов Украины, имея доступ к любой базе, где фиксируются доходы и налоги граждан, сократило количество получателей субсидии, которым можно было бы назначать субсидию в автоматическом режиме, примерно на 80 тысяч по Харьковской области, – продолжает чиновник. – Это граждане, которые так или иначе допустили нарушение законодательства по оформлению субсидий. То есть имели банковские депозиты, покупали дорогостоящие вещи, жилье, сельхозтехнику и в то же время получали государственную помощь на оплату жилкомуслуг. Выплата им была приостановлена, проверка продолжается по сегодняшний день. Поэтому мы отстаем от прошлогоднего показателя, когда субсидии получили 235 тысяч домохозяйств.
Всего же в Харьковской области более 1 миллион 100 домовладений, то есть домов или квартир, где проживают семьи. То есть пока лишь шестая часть из них получит помощь в отопительный сезон. Однако заявки продолжают поступать
– Кто-то подал заявку в мае, кто-то – сейчас, решив, что его нынешние доходы позволяют оформить субсидию, – говорит Юрий Шпарага.
На выплату субсидий для жителей Харьковской области в этом отопительном сезоне выделено более трех миллиардов гривен.
В красной зоне социальный норматив выше
Как известно, субсидия назначается на определенный социальный норматив потребления коммунальных услуг. С переходом Харьковщины в красную зону хотя бы на один день, в соответствии с решением правительства, социальный норматив потребления холодной и горячей воды, газа, электроэнергии для назначения субсидий увеличивается на 50%.
– Соответственно, меняется и расчет субсидии. Если социальная норма потребления воды – два кубометра, то государство компенсирует только стоимость этого количества потребленной воды, сколько бы вы ее не использовали. А вот если будет введена красная зона – тогда государство будет компенсировать уже до трех кубов воды, – уточнил Юрий Шпарага. – Есть социальный норматив и на жилую площадь, который учитывается при назначении субсидии – 13,65 квадратных метра на человека плюс 32 квадратных метра на семью, но он не увеличивается. Ведь в чем суть увеличения социальных нормативов? Когда человек в карантине вынужден находиться дома, он потребляет больше коммунальных услуг – воды, света, газа и т.д. Площади он больше потребить не может.
Также он напомнил, что субсидия на общих основаниях назначается, если размер квартиры не превышает 130 квадратных метров, а размер дома – не более 230 квадратных метров, кроме детских домой семейного типа, приемных и многодетных семей.
С 1 мая все субсидианты получают помощь в наличной форме.
Алиментщику помощь не положена
Также чиновник напомнил основные моменты, при которых субсидия не назначается.
– Это покупка на сумму более 50 тысяч гривен. Исключение составляют оплата обучения, в том числе альтернативного, платных курсов, медобслуживания, а также покупка единственного жилья на средства, вырученные от продажи предыдущего. В список также входят наличие одного транспортного средства моложе пяти лет или более одного – менее 15 лет, кроме прицепа и мопеда, – рассказывает Юрий Шпарага. – Если член семьи имеет более одного жилого помещения; депозит, сумма которого превышает 100 тысяч гривен – это является препятствием для назначения субсидии. Такая же ситуация, если в семье есть граждане трудоспособного возраста, которые не платят ЕСВ, не имеют дохода, и в случае, если гражданин не вернул сверхперечисленную сумму субсидии. Задолженность на день назначения субсидии в размере более 340 гривен и неуплата алиментов – также прямое основание для отказа в назначении субсидии.