События Харків’яни вкотре стають жертвами неякісних ремонтів (відео) Вечерний Харьков 13.10.2021 933 Про це розповідають у сюжеті журналісти телеканалу р1. Читайте также В Харькове вторую неделю ищут пропавшую женщину (фото) В сети показали, как выглядят клумбы Терехова за 10,6 миллиона В клинике под Харьковом пытаются опознать женщину (фото) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове вторую неделю ищут пропавшую женщину (фото) События 14:36 Лента новостей В Харькове вторую неделю ищут пропавшую женщину (фото) 14:36 Украина получила из США новую партию оружия (видео) 13:42 В сети показали, как выглядят клумбы Терехова за 10,6 миллиона 13:17 В клинике под Харьковом пытаются опознать женщину (фото) 13:14 Харьковчане не хотят подвергаться опасности на проблемных перекрестках 12:48 В Украине за неделю заметно выросла COVID-смертность 12:20 Украинский аналитик обвинил харьковскую власть в манипуляции статистикой COVID-19 11:53