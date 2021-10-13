Меня беспокоит, насколько опасно такое образование на теле, как жировик. Нужно ли его обязательно удалять или можно считать просто косметическим недостатком? Светлана Коновалова

Научное название жировика – липома. Эта доброкачественная опухоль встречается у 5-7% населения, вводит в курс дела врач-дерматолог Игорь Геращенко.– Липома состоит из жировых клеток – отсюда и соответствующее название. Мягкое уплотнение на коже, как правило, не доставляет болевых ощущений, – успокаивает врач. – Чаще всего встречается в подкожно-жировой клетчатке. Однако липомы бывают и во внутренних органах, например, в легких или органах ЖКТ. Обнаружить их там удается случайно – во время ультразвукового исследования или флюорографии. Главный вопрос, связанный с липомой, который волнует многих, – не может ли она переродиться в злокачественное образование? Такие случаи очень редки. Небольшие липомы, как правило, не опасны. Но если жировик на протяжении нескольких лет растет, при этом часто травмируется, риск существует. Однако любое уплотнение на теле – это всегда повод обратиться к врачу. Здесь не может быть единого рецепта.Если липома, к примеру, разрастается рядом с суставом, она может мешать движениям. Липома значительных размеров может также сдавливать сосуды. В этих случаях ее лучше удалять, не дожидаясь, пока она принесет новые неприятности. Если липома не мешает, ее можно оставить.– Избавиться от жировика можно только с помощью квалифицированных специалистов – никакие мази и компрессы здесь не помогут, - уверен дерматолог. – Если липома маленькая, возможно ее удаление с помощью специального препарата: после его введения в так называемый жировик образование рассасывается. Если жировик более крупный, удалять его нужно хирургическим путем. Но, как правило, это делают через маленький разрез, так что рубцов на теле практически не остается. Есть альтернативные методы – удаление с помощью лазера, например. Оптимальный вариант для каждого конкретного случая определит врач.