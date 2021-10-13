Российские конфеты с консервами, креативные укрытия для перемещения наркотических веществ и нашпигованное марихуаной авто – Харьковская таможня представляет горячий топ нарушений, выявленных в сентябре.

На первую позицию, по данным пресс-службы Харьковской таможни, выходит гражданка Украины, которая, направляясь из РФ в Украину по зеленому коридору, пыталась провезти через таможенную границу товары, перемещение которых ограничено законодательством Украины – сотни банок российских консервов и десятки килограммов кондитерских изделий. Товары изъяты, а в отношении нарушительницы составлен протокол.На втором месте – водитель из Украины, который нашпиговал свое авто марихуаной. Четыре полиэтиленовых свертка с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета общим весом полкилограмма обнаружили сотрудники таможенного поста "Гоптовка" Харьковской таможни во время осмотра машины, которая двигалась в направлении РФ по полосе движения «зеленый коридор». Служебная собака Харьковской таможни лабрадор Фил сработал на водителя. Когда таможенники подробнее осмотрели авто, то обнаружили тайник в металлическом усилителе кузова, запаянном с обеих сторон. В отношении гражданина составлен протокол, вещество изъято для проведения дополнительного исследования.И третье место занимает самый креативный тайник. В Харьковской таможне отмечают, что такого еще не было. Запрещенные вещества пытались прятать в разных местах, даже в бороде, а вот в пакете с влажными салфетками – впервые. Случай произошел в пункте пропуска "Гоптовка" во время таможенного досмотра пассажиров микроавтобуса, следовавшего в РФ. Служебная собака таможни фокстерьер Арчи сработал на рюкзак гражданки РФ. В ходе проведения таможенного досмотра среди личных вещей обнаружили влажные салфетки, внутри которых был непрозрачный пакет, завернутый в фольгу, с веществом растительного происхождения. В отношении путешественницы составлен протокол, вещество растительного происхождения изъято для проведения экспертизы.– Какие бы ухищрения ни придумывали нарушители, сотрудники Харьковской таможни всегда на страже, – уверяют пресс-службе.