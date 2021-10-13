Харьковский водоканал проводит ремонтные работы во всех районах города. Специалисты работают на водоснабжающем оборудовании, расположенном внутри жилых домов. Из-за этого на время проведения работ в части помещений будет отключена холодная вода.

Такую информацию сообщает пресс-служба КП "Харьковводоканал". Запастись водой и терпением на целый день посоветовали жителям домов по следующим адресам:ул. Чкалова, 31, 33, 35, пер. Электроинструментальный, 7 до 20:00 13.10.21 г.ул. Маршала Рыбалко, 37 (п. №5) до 20:00 13.10.21 г.ул. Тимирязева, 28 (п. №1, стояк) до 20:00 13.10.21 г., ул. Пятисотницкая, 22 до 20:00 13.10.21 г.ул. Кооперативная, 22 (п. №1), ул. Кооперативная, 20 до 18:00 13.10.21 г.пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк) до 20:00 13.10.21 г.ул. Ильинская, 63 (п. №4, стояк) до 20:00 13.10.21 г.пр. Победы, 78-в (п. №3), ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №2), ул. Клочковская, 193, 101-а (п. №1,2) до 20:00 13.10.21 г.Коммунальщики объяснили, что работы по этим адресам предупредительные и профилактические. Некоторое оборудование можно вовремя починить, другое - заменить.В пресс-службе учреждения извинились перед жителями домов, которые вынужденно остались без воды и пообещали приложить усилия, чтобы восстановить водоснабжение как можно скорее.