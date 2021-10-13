В Минздраве опубликовали индикаторы уровней эпидемиологической опасности.Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики зарегистрировали рекордные 45 летальных случаев с момента начала пандемии.
Кроме того, в регионе более чем в восемь раз превышен уровень заболеваемости (628 случаев на 100 тысяч населения, при максимально допустимом показателе в 75 случаев), уровень госпитализации (92,5 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60), а также загруженность коек в опорных больницах (66,4% при максимально допустимых 65%).