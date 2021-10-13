Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт" осуществил физический пуск ядерной подкритической установки.Об этом сообщила пресс-служба НАН Украины.
Сооружение установки проводилось при участии международного сообщества - специалистов из Украины, США, Великобритании, Китая, Германии, Швейцарии и России.
"Успешное введение в эксплуатацию ядерной подкритической установки "Источник нейтронов" будет залогом создания современной экспериментальной базы для научного сопровождения ядерной энергетики Украины, в частности, продления сроков эксплуатации реакторов АЭС, а также исследований с нейтронами в области ядерной физики и энергетики, радиационной медицины, радиационного материаловедения, производства медицинских изотопов. Кроме того, сама ядерная установка станет объектом исследований как прототип новых безопасных источников энергии на базе подкритических систем", - говорится в сообщении.
Сейчас после получения отдельного разрешения и проведения ряда подготовительных мероприятий был осуществлен физический пуск установки. Было загружено 37 тепловыделяющих сборок ядерного топлива и проведены соответствующие измерения нейтронно-физических характеристик.
В настоящее время Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт" НАН Украины осуществляет мероприятия, связанные с подготовкой к получению отдельного разрешения Госатомрегулирования Украины на этап опытно-промышленной эксплуатации установки.
Для справки. Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" является уникальной инновационной установкой, которая по техническим характеристикам на сегодня не имеет аналогов в мире. Промышленное использование подобного оборудования абсолютно исключит ядерные аварии, позволит сжигать широкий спектр радиоактивных элементов и сделает ядерную энергетику безопасной и экологически чистой.