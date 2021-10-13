По сравнению с другими овощами репа менее требовательна к условиям хранения. Сохранять свои вкусовые свойства она может в комнатных, прохладных условиях, а также в холодильнике. Условия для репы надо создавать минимальные, а срок хранения отличается длительностью.

Репа не впитывает посторонние запахи, поэтому ее можно хранить с другими корнеплодами или овощами (запах репы могут впитать другие овощи, поэтому внимание следует обращать на их свойства). Если репы много, то для продления срока ее годности можно корнеплоды слегка посыпать порошком мела.Длительно хранить можно только корнеплоды без повреждений, признаков поражения паразитами и гниения (хранению подлежать только идеальные корнеплоды). Хорошо хранится репа практически в любом прохладном месте (холодильник, подвал, погреб, кладовка).В холодильнике репу лучше хранить в плотном полиэтиленовом пакете, репа с царапинами или повреждениями кожицы хранится меньше традиционного срока. А вот мыть овощ перед хранением не стоит (это сократит срок сохранности корнеплодов). Положив репу в плотный полиэтиленовый пакет, ее можно хранить не только в холодильнике, но и на балконе (главным условием в данном случае будет создание постоянного температурного режима в пределах допустимой нормы).В погребах и подвалах корнеплоды могут храниться с момента сбора до весны. Если репу хранить в комнатных условиях, то через некоторое время она может начать горчить в связи с не останавливающимся процессом созревания и старения.Для продления срока хранения корнеплоды можно завернуть в бумагу или проложить их газетой, если они хранятся в ящике.В холодильнике репу надо размещать в отделении для овощей. Резкие перепады температуры сокращают срок хранения, потому несколько раз вытаскивать ее их холодного места в комнатные условия, а затем помещать обратно в холодильник не рекомендуется.При комнатной температуре репа может храниться до 14 дней. Место для ее размещения должно быть подобрано максимально затемненное и прохладное. При длительном пребывании на солнце корнеплод начнет зеленеть и менять свои вкусовые свойства.В морозилке репу можно держать в течение нескольких месяцев. Перед размещением в корнеплоды надо хорошо промыть, очистить от кожицы и бланшировать две минуты. После таких процедур репу нарезают на небольшие кубики и фасуют по полиэтиленовым пакетам. Как и другие продукты питания, корнеплоды нельзя подвергать повторной заморозке.