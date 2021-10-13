Фальсификацией ПЦР-тестов в Харькове занималось турагентство.Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, работники туристического агентства действовали в сговоре с медицинской лабораторией.
Установлено, что работники турагентства предлагали своим клиентам приобрести ПЦР-тесты с отрицательным результатом на коронавирус для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину.
Клиенты перечисляли деньги на карточку работников туристического агентства и отправляли фото загранпаспортов. Затем документы пересылали в медицинскую лабораторию, где выписывались фальсифицированные ПЦР-тесты, а недостоверная информация вносилась в медицинскую систему ЕСОЗ, с которой попадала в приложение "Дій вдома".
"По предварительным подсчетам, в месяц производилось около 600 поддельных медицинских документов", - рассказали в прокуратуре.
Во время обысков в лаборатории и турагенстве, а также дома у работников изъяты фальшивые справки о результатах ПЦР-тестов, компьютерная техника и черновые записи.
Фигурантам инкриминируют мошенничество в крупных размерах. За содеянное им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.