Военная миссия Евросоюза в Украине появится до конца 2021 года. К ней планируется привлечь 30 постоянных советников ЕС, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

Об этом информирует ГЛАВРЕД.— Делаем все необходимое, чтобы уже до конца текущего года военная совещательно-тренировочная миссия из плоскости наработки юридической базы перешла в состояние практической реализации на пользу, как Украине, так и ЕС, — сказал Таран.Министр уточнил, что в военную миссию планируется привлечь 30 постоянных советников ЕС. По его словам, их участие позволит создать в Украине многоуровневую систему военного образования и ввести качественное дистанционное обучение.Изменения должны затронуть административные и управленческие процессы, а также организационно-штатные структуры военных учебных заведений и их материальную базу.— Реализация этого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных сил Украины, которые свойственны государствам-членам Европейского союза, — подчеркнул Таран.