Учащиеся Государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» дали клятву продолжать и приумножать традиции украинского войска.

Клятву кадетов дали 263 учащихся из 20 областей Украины. Торжественное мероприятие состоялось сегодня, 13 октября, на плацу вуза. Курсанты Военного института танковых войск НТУ «ХПИ» и лучшие кадеты старшего курса вынесли Государственный флаг Украины и знамя Кадетского корпуса, возле которого учащиеся обязались всегда высоко нести звание кадета.Государственная гимназия-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» создана в 2013 году. Это государственное общеобразовательное учебное заведение II-III ступеней интернатного типа с военно-профессиональной направленностью обучения и воспитания.