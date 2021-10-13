Лозовой включат отопление не раньше 25 октября из-за ограниченных лимитов газа.Об этом сообщил Лозовской городской голова Сергей Зеленский, комментируя ситуацию с отоплением в Лозовской громаде.
По словам поставщиков газа, лимиты рассчитывали по показателям предыдущих трех лет, когда погода была теплее. Сейчас лимитов на октябрь хватит лишь на неделю. Если же использовать газ из лимитов для бюджетных организаций, то стоимость голубого топлива будет в три раза дороже, и теплоснабжающее предприятие КП "Теплоэнерго" всего за неделю получит убытки в 10 млн гривен.
Учитывая эти факторы, отопительный сезон в Лозовой начнется не раньше 25 октября. Тогда же будут обогревать учебные заведения, так как они отапливаются с жилыми домами одними сетями.
Что касается бюджетных учреждений с индивидуальным отоплением, которые закупают газ напрямую, то там ситуация еще сложнее - не заключены договоры на поставку голубого топлива. Уже трижды объявляли тендеры, но на них не заходят поставщики. Ситуацию признали чрезвычайной в нескольких областях Украины. Так, сейчас три десятка учебных и медицинских учреждений Лозовской громады не могут закупить газ. Рыночная стоимость голубого топлива уже превысила 45 тыс грн за тысячу кубометров. Руководители громады направили обращение к областным и государственным контролирующим органам.
Сергей Зеленский заверил, что, несмотря на сложную ситуацию, тарифы на тепло для населения не будут расти. На перекрытие разницы тарифов понадобится 29 млн гривен. Лозовская громада, по словам Зеленского, рассчитывает на поддержку государства.