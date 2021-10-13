Многие замечали, что женщины склонны замерзать быстрее, чем мужчины: они теплее одеваются и предпочитают отдыхать или даже жить в более теплом климате.

Ученые из Тель-Авивского и Хайфского университетов (Израиль) пришли к выводу, что это свойственно не только представителям Homo sapiens, но и другим животным.Авторы работы провели обзор литературы по разным видам млекопитающих и птиц, а также собрали данные, которые накапливались с 1981 по 2018 год. Исследования касались 13 видов перелетных птиц и 18 видов летучих мышей. Всего объединили информацию более чем по 11 тысячам особей животных со всего Израиля — от северной до южной оконечности страны.Почему ученые выбрали именно птиц и летучих мышей? Дело в том, что и те, и другие обладают высокой мобильностью, поэтому по ним можно точнее отследить теплолюбивость самок и самцов. При этом они относятся к разным классам живых существ: первые — к птицам, вторые — к млекопитающим.Исследователи проследили географию расселения самок и самцов в определенные периоды цикла размножения, когда они живут порознь. Выяснилось, что самки многих видов птиц и летучих мышей предпочитают более теплую окружающую среду, чем самцы. В определенные моменты это даже вызывает сегрегацию: самцы и самки одного и того же вида селятся отдельно.Ученые предположили, что это связано с разным гормональным фоном и нервными механизмами между самцами и самками, которые развились в процессе эволюции. По мнению авторов работы, те и другие по-разному чувствуют температуру. И это тесно связано с процессом воспроизводства и заботой о потомстве.Во-первых, географическое разделение между самцами и самками снижает конкуренцию за ресурсы и регулирует агрессию отцов к детенышам. Во-вторых, во время вынашивания потомства матерям необходимо лучше регулировать температуру тела, поэтому им биологически выгоднее селиться в местах с более теплым климатом. Ученые считают, что эти выводы можно экстраполировать и на людей.