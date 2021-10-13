1 104 больных коронавирусной инфекцией находятся на стационарном лечении в городских медицинских учреждениях Харькова.

Об этом 13 октября сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.По ее словам, за прошедшие сутки в городе было зарегистрировано 1 106 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 150 меньше, чем за позапрошлые сутки. Выздоровели 364 человека.Всего в городских больницах развернуто 1 500 коек для больных коронавирусом. В стационарных отделениях лечатся 1 104 больных, в том числе 75 вакцинированных, которые получили первую дозу вакцины. На кислородной поддержке находятся 445 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 41 больной.Светлана Горбунова-Рубан отметила, что в целом по региону заполняемость больниц составляет 66%.Заместитель городского головы также сообщила, что всегов городе прививки против COVID-19 сделали 390 680 человек, в том числе 165 741 человек вакцинацию завершил. За сутки было выполнено 6 152 прививки.Накануне праздничных выходных вице-мэр призвала харьковчан находиться по возможности дома, а выйдя на улицу, соблюдать масочный режим.