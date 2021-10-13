Исполняющий обязанности директора Харьковской областной государственной лаборатории вымогал у своей подчиненной деньги за то, чтобы ходить на работу.

В отношении чиновника в Октябрьский районный суд Харькова поступил обвинительный акт Из материалов дела известно, что чиновник – и.о. директора областной государственной лаборатории Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей - выразил недовольство работой своей подчиненной. Пригрозив женщине увольнением, он потребовал 300 тысяч гривен, если она хочет и далее оставаться на своей руководящей должности.От подчиненной начальник потребовал 60 тысяч гривен в месяц, пообещав в случае отказа уволить. Также чиновник добавил, что на ее должность есть претенденты, готовые платить по 80 тысяч гривен в месяц."В деле есть доказательства – видео- и звукозаписи и заключение судебной экспертизы по их исследованию", - отметили в пресс-службе Октябрьского районного суда.Действия директора государственной лаборатории квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины - требование неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством.Подготовительное судебное заседание назначено на 19 октября.