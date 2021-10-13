Об этом Михаил Добкин сообщил на своем телеграм-канале.

Кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин заявил , что направил часть средств своего избирательного фонда на нужды здравоохранения города в связи с тяжелой ситуацией с эпидемией COVID-19.По его политика, ситуация с заболеваемостью COVID-19 "развивается в Харькове по худшему из всех возможных сценариев. Городская власть в этом вопросе импотентна"."Принял решение направить часть средств своего избирательного фонда мэрской кампании на нужды здравоохранения города. Обойдусь без наружной рекламы. О проделанном сообщу позже", - сообщил Михаил Добкин.