Шведские ученые, представляющие Университет Умео, подсчитали, какую степень защиты от коронавируса могут обеспечить вакцинированные или переболевшие родственники.

«Три вакцинированных или недавно переболевших члена семьи (из пяти) могут снизить риск инфекции на 90%, два – на 75%, один – наполовину. Четыре – на 97%».Результаты шведского исследования опубликовал журнал JAMA Internal Medicine. Специалистами были проанализированы данные, касавшиеся 1,7 миллионов человек из 814 806 семей (каждая насчитывала от 2 до 5 человек). По словам ведущего эксперта проекта, профессора гериатрической медицины Питера Нордстрема, результаты исследования красноречиво говорят о том, что вакцинация важна не только в плане индивидуальной защиты – она эффективно предотвращает передачу инфекции.Нордстрем заметил, что родственникам из больших, многочисленных семей вакцииироваться особенно важно.«Семьи являются средой высокого риска передачи инфекции».