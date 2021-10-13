Полицейские открыли уголовное производство по факту повреждения газопровода в Харьковской области.Неизвестные 12 октября перекрыли задвижку высокого давления в колодце, что привело к прекращению газоснабжения жилых кварталов Лозовой.
Без газа осталось 16200 абонентов. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте -, газо -, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
В настоящее время ведется следствие, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению уголовного преступления. По данным Анны Скрипник, советника Лозовоской громады, сегодня, 13 октября, по состоянию на 13 часов подключили 900 абонентов.
"Газовщики уверяют, что договоров на техобслуживание и платежек не требуют. Проверяют, закрыты ли краны в квартирах", - написала Скрипник.