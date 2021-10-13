Харьковский национальный университет строительства и архитектуры категорически против слияния с Харьковским национальным университетом городского хозяйства им. А.Н. Бекетова. В чем причина конфликта? Объединением двух вузов преследуются какие-то частные интересы. Такое мнение выразила в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» профессор, доктор филологических и социологических наук Елена Горошко.

Оптимизация должна быть проведена грамотно

Почему ХНУСА не согласен?

Почему бы не объединиться с ХПИ?

Молодежь уезжает учиться в Польшу



Министр должен принять обдуманное решение

– Решение принято на уровне Совета ректоров Харьковской области. Очень сильное сопротивление трудового коллектива, очень сильное сопротивление студентов. Для них это все равно что как ХПИ присоединить к УЗПИ – это же совсем другой уровень. ХНУСА известен архитектурным факультетом, там есть уникальная школа реставрации, с которой непонятно что будет... С одной стороны – здоровая конкуренция, и это хорошо. Но с другой – такое объединение должно быть продуманным. Этой действительно порой напоминает рейдерство.В Харькове все началось достаточно давно. Сначала два вуза присоединили к Каразинскому университету – по взаимному согласию, социального недовольства не было. Потом второе объединение – сразу четырех университетов (Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. Петра Василенко, Харьковской государственной зооветакадемии, Харьковского национального аграрного университета им. В. В. Докучаева, Харьковского государственного университета питания и торговли). Там уже было сложнее. Сильное сопротивление выказал сельхозуниверситет и даже судился с министерством. Тем не менее, объединенный вуз уже существует — Харьковский государственный биотехнологический университет. Хотя логика этого слияния мне не совсем понятна – три вуза аграрной направленности еще как-то можно объединить, но что там делает бывший общепит?Более того, отсутствует модель такого объединения. Тут есть экономическая составляющая, социальная, законодательство об высшем образовании и есть деньги – 200 миллионов, которые дал Всемирный банк на реформирование национальных государственных университетов Украины. Частного образования эта реформа не не касается. У нас в Украине сейчас 212 государственных вузов и 74 частных, всего – 286. Конечно, для такой страны, как Украина, 286 университетов – это много, оптимизация нужна, но она должна быть проведена грамотно.Кроме того, мы должны думать о социальных последствиях для общества. Есть часть преподавателей, которая будет сокращена. Скорее всего – большинство из них в возрасте, им будет достаточно сложно переквалифицироваться. Есть студенты, которых можно перевести на другую программу обучения, только по их согласию. Если согласия нет – возникает вопрос: как переводить, какие для этого есть юридические основания? И это тоже проблема. Следующий вопрос – вспомогательный персонал, куда деваться ему? Ведь если вузы объединяются – дублируется множество административных служб. Что с ними будет? Таким образом, на рынок труда попадает громадное количество людей, с которыми непонятно, чтод елать. Естественно, я не вижу пока никаких продуманных решений по объединению.К тому же все университеты – это отдельные юридические лица. Можно объединяться с потерей либо без потери юридического лица. И тут стоит много экономических проблем – потеря людей, какие надбавки будут сохранены. С учетом того, что сотрудники вузов получают зарплаты ниже средних по Украине, а некоторые, инженеры кафедр, например – минимальные, это очень большая проблема.У меня такое впечатление, что этим объединением преследуются какие-то частные интересы, это какие-то частные договоренности – вот и все.– Там действительно лучшие специалисты. Естественно, все это будет потеряно или как-то трансформировано – хорошо это или плохо, не знаю. Но чтобы понять уровень данных вузов, сравните хотя бы рейтинги и проходной балл студентов в ХНУСА и ХНУГХ на ту или иную специальность – и вы все поймете. Дальше – что будет с образовательными программами, как они сохранятся? Как сохранить ведущих преподавателей? И захотят ли они вообще работать в таком вузе? Я знаю, что многие хотят уволиться.Поэтому вопрос этот очень сложный, требующий разговора с людьми, он не может решиться просто по мановению палочки. Для меня вообще загадка – как так быстро обанкротился этот вуз, как это вообще случилось? Действительно, со стороны очень странно все это выглядит...– Карантин очень сильно влияет на образование. И когда оно переходит в онлайн, гибридные формы, то куча людей нуждаются в переквалификации.Кроме того, играет роль качество интернета. Многие наши студенты живут в сельской местности – там просто огромная проблема с интернетом. Естественно, видеосвязь требует мощного трафика, а его нет.Еще одна проблема – оснащение. Какой у тебя ноутбук, сможешь ли ты установить на него все эти современные программы? Есть ли у студента вообще место для занятий дома? Как он сможет заниматься в общежитии?Третья проблема – человеческий фактор. Например, как школьника удержать у экрана компьютера больше 15-30 минут? Он устает, ему скучно, у него перенапряжение... Я уже молчу о том, как это влияет на зрение. Все это нужно учитывать, изучать, координировать...Сейчас наш вуз – ХПИ – работает в гибридной форме, когда лекции проводятся онлайн, а практические занятия – оффлайн. А смешанная форма – это вообще сложно, когда ты разрываешься между двумя режимами. К тому же сейчас такая ситуация, что практически все группы уходят на карантин. Конечно, качество образования становится хуже, а затрат – больше.– Если сам университет пожелает, наш коллектив абсолютно не против. Я присутствовала на голосовании – оно было единогласным.ХНУСА действительно вышел из ХПИ. У Елены Рофе-Бекетовой (правнучки знаменитого архитектора) я видела книгу «История архитектуры» Алексея Николаевича Бекетова, которая была издана в нашем университете. Это уникальное издание. Он преподавал в нашем университете.Хочу провести разницу между нашим и европейским образованием. Я была в парижском университете Сорбонна – в рамках программы по национальной демократии Украины. По университету нас водил хранитель Сорбонны – это вторая должность в университете после ректора. Хранитель отвечает за сохранение ценностей и традиций. Сорбонна – это громадный вуз. Меня поразил тот факт, что если все книги, которые хранятся в библиотеке Сорбонны, выставить в одну линию, то она растянется на 47 километров. Хочу отметить, что громадная часть бюджета Франции идет именно на образование – и тут с Украиной не сравнить. И вот это отношение к образованию, ценностям, традициям... Тогда как у нас в обществе звучит: «Вы должны деньги зарабатывать, вы ничему не научитесь...». Такая негативная стереотипизация очень портит образование.Для меня очень важно, как ты смотришь детям в глаза. Я в образовании 34 года и за это время видела все: как образование рухнуло, как мы его восстанавливали. Я помню, в 1990-м году мои студенты падали на лекциях в голодные обмороки – им было нечего есть. Я помню, как в восемь вечера шла по темному вузу, потому что были веерные отключения электричества... Постепенно ситуация стала налаживаться. Потом наш вуз получил статус национального – один из четырех. Сейчас это все как-то нивелировалось – у нас более полутора сотен вузов, и все национальные. При этом ХПИ держит марку, занимает лидирующие места в рейтингах.Проблема украинского образования в том, что более половины выпускников не работают по своей специальности. Они вынуждены переквалифицироваться. Я окончила университет еще в советское время с красным дипломом – факультет структурной и прикладной лингвистики университета имени Горького (сейчас ХНУИ им. В.Н. Каразина). Я знала язык С1, который очень быстро устарел. И дальше стала искать себя – занялась криминалистикой, стала судебным экспертом, училась на ходу. Но образование дало одну вещь, которую не даст больше ничто: это то, что у вас осталось в голове, когда вы уже все забыли – система навыков мышления. Я смогла поступить в аспирантуру. В 36 лет я защитила первую докторскую. Также выпускники должны научиться работать в команде, хорошо знать IT – не на уровне «чайников», – и, конечно же, язык.– У нас и так куча людей уезжает учиться в Польшу. Вы посмотрите, что сейчас происходит с нашими магистерскими программами – на них сложно людей набрать, это никому не нужно. А еще же необходимо подготовиться к тестированию по английскому – это не так просто. А сейчас еще вводится тестирование для ряда специальностей – журналистики, например. Это правильно, но ведь нужно подготовиться. Стоит ли оно затраченных сил? Наверное, лучше уехать в ту же Польшу или Словакию и там продолжить образование. И все – мы теряем нашу целевую аудиторию. Это, конечно, катастрофа.Плюс эти все объединения, которые расшатывают систему. И я понимаю студентов, которые уходят. Ведь они поступали, рассчитывая на одно, а получают непонятно что. Их просто обманули – давайте называть вещи своими именами.– В период губернаторства Юлии Александровны Светличной в Харькове была отреставрирована филармония. Она очень прониклась этим и только благодаря ее усилиям дело было доведено до конца. Я недавно имела счастье любоваться этим залом. Известный харьковский архитектор Евгений Владимирович Богородов, который занимался данным проектом, говорил, что основной проблемой было найти специалистов. Это уникальные навыки, которые развиваются несколько поколений.Мы теряем таких профессионалов, что не сможем проводить реставрацию – только реконструкцию. Мне все это напоминает какой-то частный корпоратив: поговорили между собой – я тебе то, а ты мне это... А что будет с людьми – с преподавателями, со студентами, – никому неинтересно...– Безусловно. У нас есть университеты, которые должны быть объединены. Но, опять-таки, сначала нужно просчитать, как лучше будет для качества образования, для студентов, а потом уже – для всех остальных.У нас же одна из причин оптмизации – имущество, хорошие здания в хорошем месте. Возьмите хотя бы ХНУСА – улица Сумская. Что такое здание на Сумкой? Мне даже страшно представить, чьи это могут быть интересы. Мне очень жаль, что оно уже не будет университетом. Не знаю, чем все это закончится...А вот если, допустим, университет не в состоянии привести свое здание в порядок, то оптимизация может быть для него выходом. Взять хотя бы УЗПИ – вуз находится в совершенно уникальном здании, имеющем статус памятника национального значения. Оно пострадало от пожара и после этого его практически не ремонтировали. Я понимаю, что у маленького университета просто нет ресурсов на содержание такого здания. Возможно, стоит передать его ХНУ им. В.Н. Каразина – изначально это был университетский корпус. Это будет усиление. Но, повторюсь, все нужно продумывать. Должна быть специальная комиссия, которая будет заниматься данным вопросом. В нее должны войти как представители студенчества, так и представители вспомогательных служб – бухгалтерии, кадров, и конечно же – преподаватели и топ-менеджмент.– Я считаю, что должно быть решения министра образования Украины. Должно быть продуманное решение после общения с коллективом, со студентами, дабы это не выглядело рейдерством. Нужно хотя бы поинтересоваться, вы чем причина такого нежелания ХНУСА?– Совершенно верно, мы теряем абитуриентов – они поедут поступать в Польшу или пойдут в другой, более стабильный вуз.