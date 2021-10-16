Очередной блок масштабного проекта «Шляхи рівняйте духові Його. Леся Українка: погляд зі сходу» прошел под знаком известного актера, режиссера, художественного руководителя львовского театра «І люди, і ляльки» Алексея Кравчука.Культурно-образовательный проект, организованный харьковским театром «P.S.», посвящен 150-летию со дня рождения Леси Украинки. В рамках проекта уже состоялись несколько этапов: 17 сентября открылась выставка тематического театрального театрального 3D-плаката «Шляхи рівняйте духові Його», с 20 по 30 сентября состоялся крупный научно-практический форум «Леся «Украинка и театр»: панельные дискуссии о драматургии Леси Украинки, оффлайн- и онлайн-встречи со знаковыми театральными деятелями, которые соприкасались с произведениями Леси Украинки в своем творчестве, перформативные читки с блиц-показом сцен из пьес писательницы, авторские чтения современной украинской женской драматургии.
Яркая встреча двух маэстро
На днях стартовал следующий блок проекта, главным героем которого стал известный режиссер и актер Алексей Кравчук.
– Алексей Кравчук – личность очень интересная в театральном мире Украины, – рассказывает руководитель проекта «Шляхи рівняйте духові Його», актер, директор программ театра «P.S.» Кирилл Лукаш. – Он выпускник Харьковского института искусств (сейчас Харьковский национальный университет искусств им. И.П. Котляревского), он ставил спектакли и играл в театрах Харькова, Луганска и Донецка. Долгое время работал с известным режиссером Владимиром Кучинским и плеядой невероятных актеров во Львовском академическом молодежном театре имени Леся Курбаса. Сейчас Алексей Кравчук – художественный руководитель Львовского академического театра эстрадных миниатюр «І люди, і ляльки». В лице Алексея Кравчука сошлись два форпоста культуры Украины – востока и запада. Он не мог не стать нашим партнером и соратником в идее переосмысления значения Леси Украинки для современного общества.
Первой активностью этого этапа стала театральная программа с участием Алексея Кравчука. 6 октября состоялась яркая встреча двух маэстро. На сцене театра «P.S.» встретились актеры, режиссеры, партнеры и друзья — заслуженный деятель искусств Украины, художественный руководитель львовского театра «І люди, і ляльки» Алексей Кравчук и заслуженный деятель искусств Украины, художественный руководитель театра «P.S.», главный режиссер Харьковского государственного театра имени Т.Г. Шевченко Степан Пасечник.
Без лишнего официоза или бюрократии
Это была не только встреча на сцене двух актеров, режиссеров, двух старых друзей и партнеров, но и открытое сотворчество на глазах у зрителя.
– Каждый из участников этой творческой акции известен всей Украине, а их воссоединения на сцене в Харькове любители театра страны ждали много лет Мы провели встречу на одной сцене двух выдающихся актеров и режиссеров, которые, в свою очередь, встретятся с гениальными произведениями Леси Украинки, – говорит Кирилл Лукаш. – Алексей Кравчук и Степан Пасечник вместе сделают театральную программу из произведений Леси Украинки. Эта акция — не спектакль в традиционном понимании. Мы назвали ее «пробой в присутствии» – в присутствии зрителя. Два опытных актера и режиссера будут вживую составлять тексты Леси Украинки, пробовать разные ходы, трактовки и методы, будут дарить настоящие чувства и интеллектуальное наслаждение. Пожалуй, такие встречи и являются культурным процессом – без лишнего бремени официоза или бюрократии.
Для справки
7 и 9 октября в рамках проекта с участием известного актера и режиссера на базе театра «P.S.» прошли два мастер-класса по актерскому исполнению произведений Леси Украинки.
Проект «Шляхи рівняйте духові Його. Леся Українка: погляд зі сходу» реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.