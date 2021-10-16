Очередной блок масштабного проекта «Шляхи рівняйте духові Його. Леся Українка: погляд зі сходу» прошел под знаком известного актера, режиссера, художественного руководителя львовского театра «І люди, і ляльки» Алексея Кравчука.



Яркая встреча двух маэстро

Без лишнего официоза или бюрократии

Для справки

Культурно-образовательный проект, организованный харьковским театром «P.S.», посвящен 150-летию со дня рождения Леси Украинки. В рамках проекта уже состоялись несколько этапов: 17 сентября открылась выставка тематического театрального театрального 3D-плаката «Шляхи рівняйте духові Його», с 20 по 30 сентября состоялся крупный научно-практический форум «Леся «Украинка и театр»: панельные дискуссии о драматургии Леси Украинки, оффлайн- и онлайн-встречи со знаковыми театральными деятелями, которые соприкасались с произведениями Леси Украинки в своем творчестве, перформативные читки с блиц-показом сцен из пьес писательницы, авторские чтения современной украинской женской драматургии.На днях стартовал следующий блок проекта, главным героем которого стал известный режиссер и актер Алексей Кравчук.– Алексей Кравчук – личность очень интересная в театральном мире Украины, – рассказывает руководитель проекта «Шляхи рівняйте духові Його», актер, директор программ театра «P.S.» Кирилл Лукаш. – Он выпускник Харьковского института искусств (сейчас Харьковский национальный университет искусств им. И.П. Котляревского), он ставил спектакли и играл в театрах Харькова, Луганска и Донецка. Долгое время работал с известным режиссером Владимиром Кучинским и плеядой невероятных актеров во Львовском академическом молодежном театре имени Леся Курбаса. Сейчас Алексей Кравчук – художественный руководитель Львовского академического театра эстрадных миниатюр «І люди, і ляльки». В лице Алексея Кравчука сошлись два форпоста культуры Украины – востока и запада. Он не мог не стать нашим партнером и соратником в идее переосмысления значения Леси Украинки для современного общества.Первой активностью этого этапа стала театральная программа с участием Алексея Кравчука. 6 октября состоялась яркая встреча двух маэстро. На сцене театра «P.S.» встретились актеры, режиссеры, партнеры и друзья — заслуженный деятель искусств Украины, художественный руководитель львовского театра «І люди, і ляльки» Алексей Кравчук и заслуженный деятель искусств Украины, художественный руководитель театра «P.S.», главный режиссер Харьковского государственного театра имени Т.Г. Шевченко Степан Пасечник.Это была не только встреча на сцене двух актеров, режиссеров, двух старых друзей и партнеров, но и открытое сотворчество на глазах у зрителя.– Каждый из участников этой творческой акции известен всей Украине, а их воссоединения на сцене в Харькове любители театра страны ждали много лет Мы провели встречу на одной сцене двух выдающихся актеров и режиссеров, которые, в свою очередь, встретятся с гениальными произведениями Леси Украинки, – говорит Кирилл Лукаш. – Алексей Кравчук и Степан Пасечник вместе сделают театральную программу из произведений Леси Украинки. Эта акция — не спектакль в традиционном понимании. Мы назвали ее «пробой в присутствии» – в присутствии зрителя. Два опытных актера и режиссера будут вживую составлять тексты Леси Украинки, пробовать разные ходы, трактовки и методы, будут дарить настоящие чувства и интеллектуальное наслаждение. Пожалуй, такие встречи и являются культурным процессом – без лишнего бремени официоза или бюрократии.7 и 9 октября в рамках проекта с участием известного актера и режиссера на базе театра «P.S.» прошли два мастер-класса по актерскому исполнению произведений Леси Украинки.Проект «Шляхи рівняйте духові Його. Леся Українка: погляд зі сходу» реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.