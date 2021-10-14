Сегодня, когда в Харькове лютует ковид, когда в больницах уже не остается мест, а врачи валятся с ног от усталости – именно от уровня поддержки медиков зависит жизнь тысяч людей. Депутаты от Блока Светличной «Разом!» добились муниципальной надбавки к зарплате медработников на период пандемии.

С требованием поддержать медиков на внеочередной сессии Харьковского горсовета выступил депутат от фракции Блок Светличной «Разом!» Игорь Черняк. В частности, было – предложено установить надбавки к зарплате на период пандемии.–Учитывая все профессиональные риски, с которыми сталкиваются медицинские работники, уровень нагрузки и ответственности, материальная помощь – лишь малая часть того, что должна сделать власть, – озвучил Игорь Черняк позицию фракции.Предложение было поддержано депутатским корпусом. В ближайшее время медики Харькова должны получить систему муниципальных надбавок к должностному окладу для медицинских работников, которые непосредственно принимают участие в оказании медицинской помощи больным Covid-19, а также в мероприятиях, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной инфекции. ❗️– Мы считаем, что в ситуации, в который оказался Харьков, от уровня поддержки медицинских работников зависят тысячи жизней, – отмечают в Блоке Светличной «Разом!». – Это большая ответственность местной власти. Над этим мы будем работать и в дальнейшем.Блок «Разом!» продолжает системно поддерживать работников наиболее уязвимых сфер. Напомним, ранее силами представителей команды Светличной получили надбавки за престижность труда работники образования.