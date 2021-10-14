В День защитников и защитниц Украины, 14 октября, в Харькове состоится презентация книги «Оскар», которая получила специальный приз международного конкурса «Коронация слова» за лучший роман на военную тематику 2021 года.

«Хочу, чтобы вы написали обо мне книгу»



Книга об обычных людях, которые столкнулись с врагом



Свидетельство мужества украинского народа



Для справки

Книга харьковской писательницы, волонтера Людмилы Охрименко рассказывает о об украинских разведчиках. Главный герой – крымский татарин, офицер, который с первых дней войны защищал нашу землю от российских оккупантов.– Идея книги в том, что мы столкнулись с очень сильным, подлым, безжалостным врагом. На передовой стоят настоящие ребята, настоящие девчата, настоящие украинцы, которые охраняют нашу мирную жизнь от этого врага. И есть арьергард – разведчики, которые собирают для военных данные и проводят такие операции, о которых мы не знаем, не слышим, о которых нам не рассказывают. Наверное, в этом и заключается заслуга наших военных, нашей разведки, что мы этого не знаем, живем обычной жизнью. Книга – именно о таких людях, которые принимают самую первую линию обороны, а может, и наступления, – говорит Людмила Охрименко.Автор отмечает, что книга «Оскар» написана благодаря украинским воинам с позывными Оскар, Борода, Змий, Гора, Майорчик.– Это люди, которые помогли мне написать книгу. Я с ними встречалась, я трясла их, как грушу, чтобы они мне рассказали все, что знают, все, что с ними произошло на передовой, – продолжает писательница. – Также мне помогали волонтеры. Я очень благодарна харьковчанам Марине Поляковой, Анжеле Денисенко, Сергею Ермакову, Владимиру Ангелове и Алле Назаренко из Славянска.А началась история «Оскара» с сообщения в «Фейсбуке».– Военный обратился ко мне за помощью. Как волонтер, я восприняла это абсолютно нормально. Но посмотрев его страницу в соцсетях, удивилась – человек в нормальной форме, в добротных берцах, на странице нет никаких особенных постов, ничего не пишет о себе... Решила не добавлять его в друзья. Но через некоторое время под одним из моих постов появился его комментарий, написанный большими буквами: «Очень прошу вас, возьмите меня в друзья. Мне нужна ваша помощь». Тут уж я не смогла пройти мимо, – рассказывает Людмила Охрименко. – Подумала, что, в общем-то, как любой военный на передовой, он тоже может нуждаться в каких-то вещах, которые нужно найти, собрать и доставить. Но он заявил: «Хочу, чтобы вы рассказали мою историю, написали обо мне книгу».Автор романов преимущественно о любви, о современных женщинах была весьма удивлена, что именно к ней боец обратился с такой просьбой, но решила попробовать.– Он написал мне приблизительно такой текст: мы с группой в количестве трех человек зашли на такой-то блокпост в таком-то населенном пункте, уничтожили столько-то противников, взяли то-то и то-то. Из голого фактажа я написала первую главу и отправила ему. Он прочитал: «Подходит, но очень много эпитетов, очень цветисто, я так не чувствую», – рассказывает Людмила Охрименко. – Понятно, что он – мужчина, который прошел войну, пережил плен, а я – женщина, и не очень много писала о войне, хотя волонтер и частенько бывала на передовой. Какое-то представление все же имелось, но глубоко понять мужскую психологию, психологию человека военного мне было сложно. Но мы продолжили работу, ему мои главы понравились, и так за два месяца мы написали основной текст.Общение автора и прототипа главного героя происходило исключительно по переписке или по телефону – они никогда не видели друг друга.– Я даже не знаю, настоящее ли имя у этого человека либо позывной придуман. Я ничего не знаю об этом человеке, кроме того, что он сам о себе рассказал. Но думаю, что все это уже неважно, потому что через два месяца, когда основные положения текста были завершены, он просто «исчез с радаров» и по сей день не отзывается – не пишет, не звонит. Я вижу некую его активность в интернете, но со мной он не общается. Думаю, это связано с тем, что моя миссия и его желание донести свою историю людям выполнены, – говорит Людмила Охрименко. – Рассказывал он только о себе. Вероятно, это принцип разведчиков – ни о ком, кроме себя. И много поведал о врагах, с которыми ему пришлось столкнуться. Но ни словом ни обмолвился ни о своих товарищах, ни о родных, ни о близких, не называл никаких имен. Я думаю, что он менял даже название мест, где происходили те или иные события.Когда история главного героя была закончена, автор решила, что для книги этого мало – необходимо добавить рассказы и других людей.– Обратилась через волонтеров к нашим военным – разведчикам 92-й бригады. Они дополнили общую картину, поведав, как осуществляются те или иные операции – на оккупированной территории, на нашей территории, – как они готовятся, сколько людей принимают участие... Я познакомилась с людьми, у которых есть собственные истории – и эти истории не менее интересны, – отмечает автор «Оскара». – Поэтому в книгу добавились истории многих людей – разведчиков, спецназначенцев, и она получилась более полной, более насыщенной. Эта книга – не плакат, не лозунг, она не о героях, она о человеке, об обычных людях, об обычных мужчинах со своими недостатками, взглядами, ошибками, любовью, любовницами и всей остальной обычной человеческой жизнью, о людях, которые столкнулись с врагом, против которого нужно было применить весь свой ресурс...Гонорар от продажи книги пойдет на ремонт палатки «Все для Победы!» в Харькове.«Коронация слова» – это международный литературный конкурс романов, пьес, киносценариев, песенной лирики и прозы для детей. Цель его – поддержка новейшей украинской культуры, поиск новых имен, издание лучших романов, стимулирование и поддержка современного литературного процесса, кино и театра, и как следствие — наполнение украинского рынка конкурентоспособной литературой, а кино и театра – качественными украинскими фильмами и пьесами.Впервые за все время существования конкурса лучшей книгой на военную тематику признано произведение, которое написала женщина, харьковская писательница.– В процессе написания книги я жила, чувствовала, переживала вместе со своими героями. Я плакала, – признается Людмила Охрименко. – Спустя месяц с начала моей работы, муж сказал, чтобы я все бросила и больше не писала – опасался, что у меня случится инфаркт. А я знала, что должна все через себя пропустить и написать так, чтобы читатель тоже плакал, тоже прочувствовал ту боль, которую ощущала я. Я очень хочу, чтобы эта книга стала для людей свидетельством мужества украинского народа.Это уже третья книга Людмилы Охрименко о войне. Из-под ее пера вышел роман «Пригоди мухи в окропі на окупованій території", также она является соавтором книги «Волонтерські історії».Презентация книги «Оскар» состоится 14 октября в 19.00 возле палатки «Все для победы».