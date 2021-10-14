В День защитников и защитниц Украины, 14 октября, в Харькове состоится презентация книги «Оскар», которая получила специальный приз международного конкурса «Коронация слова» за лучший роман на военную тематику 2021 года.Книга харьковской писательницы, волонтера Людмилы Охрименко рассказывает о об украинских разведчиках. Главный герой – крымский татарин, офицер, который с первых дней войны защищал нашу землю от российских оккупантов.
– Идея книги в том, что мы столкнулись с очень сильным, подлым, безжалостным врагом. На передовой стоят настоящие ребята, настоящие девчата, настоящие украинцы, которые охраняют нашу мирную жизнь от этого врага. И есть арьергард – разведчики, которые собирают для военных данные и проводят такие операции, о которых мы не знаем, не слышим, о которых нам не рассказывают. Наверное, в этом и заключается заслуга наших военных, нашей разведки, что мы этого не знаем, живем обычной жизнью. Книга – именно о таких людях, которые принимают самую первую линию обороны, а может, и наступления, – говорит Людмила Охрименко.
Автор отмечает, что книга «Оскар» написана благодаря украинским воинам с позывными Оскар, Борода, Змий, Гора, Майорчик.
– Это люди, которые помогли мне написать книгу. Я с ними встречалась, я трясла их, как грушу, чтобы они мне рассказали все, что знают, все, что с ними произошло на передовой, – продолжает писательница. – Также мне помогали волонтеры. Я очень благодарна харьковчанам Марине Поляковой, Анжеле Денисенко, Сергею Ермакову, Владимиру Ангелове и Алле Назаренко из Славянска.
«Хочу, чтобы вы написали обо мне книгу»
А началась история «Оскара» с сообщения в «Фейсбуке».
– Военный обратился ко мне за помощью. Как волонтер, я восприняла это абсолютно нормально. Но посмотрев его страницу в соцсетях, удивилась – человек в нормальной форме, в добротных берцах, на странице нет никаких особенных постов, ничего не пишет о себе... Решила не добавлять его в друзья. Но через некоторое время под одним из моих постов появился его комментарий, написанный большими буквами: «Очень прошу вас, возьмите меня в друзья. Мне нужна ваша помощь». Тут уж я не смогла пройти мимо, – рассказывает Людмила Охрименко. – Подумала, что, в общем-то, как любой военный на передовой, он тоже может нуждаться в каких-то вещах, которые нужно найти, собрать и доставить. Но он заявил: «Хочу, чтобы вы рассказали мою историю, написали обо мне книгу».
Автор романов преимущественно о любви, о современных женщинах была весьма удивлена, что именно к ней боец обратился с такой просьбой, но решила попробовать.
– Он написал мне приблизительно такой текст: мы с группой в количестве трех человек зашли на такой-то блокпост в таком-то населенном пункте, уничтожили столько-то противников, взяли то-то и то-то. Из голого фактажа я написала первую главу и отправила ему. Он прочитал: «Подходит, но очень много эпитетов, очень цветисто, я так не чувствую», – рассказывает Людмила Охрименко. – Понятно, что он – мужчина, который прошел войну, пережил плен, а я – женщина, и не очень много писала о войне, хотя волонтер и частенько бывала на передовой. Какое-то представление все же имелось, но глубоко понять мужскую психологию, психологию человека военного мне было сложно. Но мы продолжили работу, ему мои главы понравились, и так за два месяца мы написали основной текст.
Книга об обычных людях, которые столкнулись с врагом
Общение автора и прототипа главного героя происходило исключительно по переписке или по телефону – они никогда не видели друг друга.
– Я даже не знаю, настоящее ли имя у этого человека либо позывной придуман. Я ничего не знаю об этом человеке, кроме того, что он сам о себе рассказал. Но думаю, что все это уже неважно, потому что через два месяца, когда основные положения текста были завершены, он просто «исчез с радаров» и по сей день не отзывается – не пишет, не звонит. Я вижу некую его активность в интернете, но со мной он не общается. Думаю, это связано с тем, что моя миссия и его желание донести свою историю людям выполнены, – говорит Людмила Охрименко. – Рассказывал он только о себе. Вероятно, это принцип разведчиков – ни о ком, кроме себя. И много поведал о врагах, с которыми ему пришлось столкнуться. Но ни словом ни обмолвился ни о своих товарищах, ни о родных, ни о близких, не называл никаких имен. Я думаю, что он менял даже название мест, где происходили те или иные события.
Когда история главного героя была закончена, автор решила, что для книги этого мало – необходимо добавить рассказы и других людей.
– Обратилась через волонтеров к нашим военным – разведчикам 92-й бригады. Они дополнили общую картину, поведав, как осуществляются те или иные операции – на оккупированной территории, на нашей территории, – как они готовятся, сколько людей принимают участие... Я познакомилась с людьми, у которых есть собственные истории – и эти истории не менее интересны, – отмечает автор «Оскара». – Поэтому в книгу добавились истории многих людей – разведчиков, спецназначенцев, и она получилась более полной, более насыщенной. Эта книга – не плакат, не лозунг, она не о героях, она о человеке, об обычных людях, об обычных мужчинах со своими недостатками, взглядами, ошибками, любовью, любовницами и всей остальной обычной человеческой жизнью, о людях, которые столкнулись с врагом, против которого нужно было применить весь свой ресурс...
Гонорар от продажи книги пойдет на ремонт палатки «Все для Победы!» в Харькове.
Свидетельство мужества украинского народа
«Коронация слова» – это международный литературный конкурс романов, пьес, киносценариев, песенной лирики и прозы для детей. Цель его – поддержка новейшей украинской культуры, поиск новых имен, издание лучших романов, стимулирование и поддержка современного литературного процесса, кино и театра, и как следствие — наполнение украинского рынка конкурентоспособной литературой, а кино и театра – качественными украинскими фильмами и пьесами.
Впервые за все время существования конкурса лучшей книгой на военную тематику признано произведение, которое написала женщина, харьковская писательница.
– В процессе написания книги я жила, чувствовала, переживала вместе со своими героями. Я плакала, – признается Людмила Охрименко. – Спустя месяц с начала моей работы, муж сказал, чтобы я все бросила и больше не писала – опасался, что у меня случится инфаркт. А я знала, что должна все через себя пропустить и написать так, чтобы читатель тоже плакал, тоже прочувствовал ту боль, которую ощущала я. Я очень хочу, чтобы эта книга стала для людей свидетельством мужества украинского народа.
Для справки
Это уже третья книга Людмилы Охрименко о войне. Из-под ее пера вышел роман «Пригоди мухи в окропі на окупованій території", также она является соавтором книги «Волонтерські історії».
Презентация книги «Оскар» состоится 14 октября в 19.00 возле палатки «Все для победы».